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14 saat sonra mucize kurtuluş

İzmir depreminde umutlu bekleyiş sürerken, gece boyunca can kaybı sayısındaki artış ve halen çok sayıda vatandaşın enkaz altında olduğu bilgisi kaygıları da artırdı. Bu sırada Barış sitesi enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında depremden 14 saat sonra mucize kurtuluş yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ekim 2020 Cumartesi 08:55
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14 saat sonra mucize kurtuluş

62 yaşındaki Emine Eren, ekipler tarafından enkaz sağ olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.

DHA

Son Güncelleme: 31.10.2020 08:56
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IzmirDepremKurtarmaYaralı
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