1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne 'YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Projesi' Ã¶dÃ¼lÃ¼

Ã‡ANAKKALE BoÄŸazÄ±'nda Avrupa ve Asya kÄ±talarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, International Road Federation (IRF) tarafÄ±ndan 4 yÄ±llÄ±kÂ tamamlanma sÃ¼resinde uygulanan yenilikÃ§i yÃ¶ntemler ve mÃ¼hendislik Ã§Ã¶zÃ¼mlerinden dolayÄ± yapÄ±m metodolojisi alanÄ±nda 'YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Projesi' seÃ§ildi.



1948 yÄ±lÄ±nda kurulan ve uluslararasÄ± otoyol sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§atÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan ABD- Washington merkezli International Road FederationÂ tarafÄ±ndan 31 Ekim- 3 KasÄ±m'da baÅŸkentÂ Washington'da dÃ¼zenlenen 'YarÄ±na UlaÅŸan Yollar KonferansÄ±' kapsamÄ±nda, 'IRF KÃ¼resel Yollar BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lleri' de sahiplerini buldu. TÃ¼rkiye'ninÂ Ã¶nemli projelerindenÂ olan veÂ 18 Mart Ã‡anakkale Deniz Zaferi'nin 107'nciÂ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle hizmete aÃ§Ä±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ de Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼Â dÃ¼n ABD'de dÃ¼zenlenen tÃ¶rende UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± Bakan MÃ¼ÅŸaviri Fethi Turgut, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet SaÄŸlam, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KGM) Kamu Ã–zel SektÃ¶r OrtaklÄ±ÄŸÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sezgin KÃ¼Ã§Ã¼kbekir ve yÃ¼klenici ortak giriÅŸim adÄ±na Ã‡OK A.Åž. Ä°cra Kurulu Ãœyesi ReÅŸit YÄ±ldÄ±z birlikte aldÄ±. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n 4Â yÄ±llÄ±k rekor tamamlanma sÃ¼resinde uygulanan yenilikÃ§i yÃ¶ntemler ve mÃ¼hendislik Ã§Ã¶zÃ¼mlerinden dolayÄ± yapÄ±m metodolojisi alanÄ±nda 'YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Projesi' seÃ§ildiÄŸi belirtildi.



IRF, 2021 yÄ±lÄ±nda daÂ '1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Otoyolu Projesi'ni zengin kaynak Ã§eÅŸitliliÄŸine sahip Ã§oklu finansman yapÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ 'YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Finansman Projesi' seÃ§miÅŸti. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'neÂ ÅŸu ana kadar 12 finans, 1 Ã§evre, 4 istihdam ve 2 de mÃ¼hendislik Ã¶dÃ¼lÃ¼ verildi.Â