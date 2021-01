"2021 yılını reform yılı haline dönüştüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanan Elazığ-Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinin açılışına katıldı. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden video konferans aracılığıyla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin maliyetininin 720 milyon lira olduğu söyledi.

'KENDİ GRUBUNDA DÜNYANIN 4'ÜNCÜ BÜYÜK PROJESİ UNVANINI TAŞIYOR'

Kömürhan Köprüsü'nün kendi grubunda dünyanın 4'üncü büyük projesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje, Elazığ ve Malatya’yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın dördüncü büyük projesi unvanını taşıyor. Fırat Nehri üzerine inşa ettiğimiz bu köprü, Karakaya Barajı'ndaki yolu kısaltarak yılda sadece vakitten 9,3 milyon, yakıttan 4,7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu köprü aynı zamanda Elazığ ve Malatya havalimanlarının arasındaki mesafeyi de azaltarak, bölgenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında da katkı sağlayacak. İnşallah artık Fırat'ın azgın sularında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak. Ne diyor o hüzünlü türkü de; 'Kömürhan Köprüsü, Harput'a bakar. Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar. Ahbapları gelmiş ağıtlar yakar, söyletmeyin beni yaram derindir.' Yaptığımız yatırımlar inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

'BUNLARA ALDIRMADAN HİZMET, ESER SİYASETİ DİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasından, başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alandaki zihniyetin yansımalarını gördüklerini ifade ederek, bunlara aldırmadan hizmet ve eser siyaseti üreteceklerini vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağına inandığım bu bu eser, bölgedeki ulaşım yatırımlarından sadece biridir. Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'a 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak, bölünmüş yoldan demiryoluna ve havayoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat artışla 443 kilometre, Elazığ’ın bölünmüş yol uzunluğunu 11 kat artışla 350 kilometreye çıkardık. Malatya Havalimanı’na şimdi yeni terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı büyütüp geliştiriyoruz. Antikçağ filozoflarından Epiktetos bakın ne diyor; 'Koyun, yemini çobanın önünü getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer semirir, yün ve süt verir. Bunun gibi sen de felsefi görüşlerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini göster.' Evet, esas olan kendi halkın için ne ürettiğin onlara ne verdiğin ve ne kattığındır. Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip, hiç bir üretimi yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiç bir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız oldu. Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta ve özgürlükte ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'ın ibadete açılmasından, başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet, eser siyaseti diyoruz. Milletimizin önüne işte burada olduğu gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle yaptıklarımızla ve yaptıkları taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. Tüm dünyayı esir alan salgına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinde zerre taviz vermedik. Libya ve Azerbaycan'da elde ettiğimiz başarıların sevincini hep birlikte yaşadık" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ, REFAHINI, GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

2020 yılındaki hizmetleri de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunlar söyledi:

"Kuzey Marmara otoyol etapları, Ankara-Niğde otoyolu, Manisa Aksihar, Konya ve Amasya çevre yolları, Kahramanmaraş Göksün yolu, Karakurt yolu, Beğendik köprüsü gibi pek çok eseri bu dönemde hizmete açtık. Sadece geçen yıl hizmete açtığımız tünellerin uzunluğu 18, 6 kilometre oldu. Köprü ve viyadütlerin uzunluğu ise 42 kilometreyi buluyor. Sağlıkta son 1 yılda içinde şehir hastanelerimizin olduğu toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hasta ve 10 ek binasını tamamlayıp hizmete açtık. Enerjide Türk Akım Projesi'ni, Reyhanlı, Kars, Ilısu Barajları'nı, 52 hidroelektrik santralini, güneş enerji tesisini hizmete açtık. Fatih sondaj gemimizin Tuna 1 kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gazı sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Tarımsal üretimde büyük öneme sahip Ergene havzası tüneli ve Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. Sanayide Türkiye'nin otomobili fabrikasını açarken, sadece Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde aynı anda 300 üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdik. Millet bahçesinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan Roketsan fabrikasına kadar pek çok alanda eseri milletimizin hizmetine sunduğumuz bir yılı geride bıraktık. Bu listeyi saatlerce anlatmak mümkündür. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum, biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin eser ve inşa üretiminin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz."

'2021'İ HER ALANDA ŞAHLANIŞ YILI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

2020 yılının tüm insanlıkla birlikte Türkiye için de zorlu bir yıl olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılını şahlanış yılı haline getireceklerini söyledi. Hukuk ve ekonomik alanda yapılacak reformlarla güçlü Türkiye'nin inşasını atacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz güvenlikten, ekonomiye her alanda ciddi sınamayla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin sağlıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sorunların yükünü azaltmak için doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. Kaybettiğimiz insanların acıları tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah'ın takdiriyle 2021'i her alanda şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Yurtdışında temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah en geç Nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde salgının tehdit olmasıyla, çıkmasıyla birlikte asıl gündem konularımıza yoğunlaşabileceğiz. Son yıllarda mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Ama asıl önemlisi bunları koruyup, daha ileriye taşıyacak adımları atmamızdır. Küresel siyasi ve ekonomi sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok fazla çalışmamız gerekiyor. Her mücadelemizde olduğu gibi bu mücadelemizde en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacaktır. Ülkemizin yükselmesinin önünü içeride terör örgütleriyle, dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişiler milletimizin birliğini bozma peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlığın, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedelini ödeyen milletimiz hamd olsun bu tür senaryolara pirim vermiyor. Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. 2021 yılını reform yılı haline dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı'nın ve Meclis'imizin öncülüğünde ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız. Ekonomi ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirilerek hedeflerimize daha kolay ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız" dedi.



16 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDAKİ KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ AÇILDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde, 16 ilin geçiş noktası olmasıyla stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katıldığı törenle açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Malatya- Elazığ arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelindeki çalışmalar tamamlandı. Köprünün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla yaptığı bağlantıyla gerçekleşti. Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya ve Elazığ milletvekilleri, her iki kentin belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve köprü yapımında çalışan personel katıldı. Açılışa bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu da köprü hakkında bilgiler aktararak, protokolle açılışı gerçekleştirdi.

16 İLİN GEÇİŞ NOKTASI

Bölgedeki 16 il için geçiş noktası olan köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir konuma sahip. Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli'nin de beton kaplaması dahil, yapımı tamamlandı. 'Özel teknolojik köprü' sınıfındaki köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısaldı. Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin bağlantı yolları ve ikincil işleri de tamamlandı.

DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA

Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Kömürhan Köprüsü, tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle de dünyada kendi sınıfında 4'üncü uzun köprü konumunda. Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş oldu. İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre oldu.