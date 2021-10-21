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21 EKİM DÜNYA "G A Z E T E C İ L E R" GÜNÜ KUTLU OLSUN

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 12:37
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21 EKİM DÜNYA "G A Z E T E C İ L E R" GÜNÜ KUTLU OLSUN

21 Ekim 1860 tarihinde ilk özel siyasi gazete olan Tercümanı Ahval’in yayın hayatına başlaması dolayısıyla, 21 Ekim Dünya '' GAZETECİLER '' günü olarak kutlanmaya başlanmıştır

Halkın doğru, tarafsız haber almasını sağlamak için özveri ile çalışan özgür ve basın kurallarına bağlı kalan tüm basın mensuplarımızın gününü sevgi ve saygıyla kutlar, değerli okurlarımıza şükranlarımızı sunarız...

Önce Vatan Gazetesi / Yeni Çağrı Gazetesi
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48
e.mail: [email protected]
https://www.oncevatan.com.tr/

https://www.yenicagri.com/

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21 EKİM DÜNYA G A Z E T E C İ L E R GÜNÜ KUTLU OLSUN
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