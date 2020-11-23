Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
467.378
DOLAR
7.7613
STERLİN
10.3821
EURO
9.2121
'Akciğer kanserinde görülen en sık belirti öksürük'
'Akciğer kanserinde görülen en sık...
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı
Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar...
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasi dileniyorlar
Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasi...

3 ayda 5 bin analiz yapıldı!

Ankara'da geçen ağustos ayında kurulan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nda, gümrük kapılarında ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin analizi yapılıyor. Laboratuvarda 3 ayda 5 bin analiz yapıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:42
0 Okunma
3 ayda 5 bin analiz yapıldı!

ANKARA - Ticaret Bakanlığı'nın Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara Lojistik Üssünde 156 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, uzman personeli ve son teknoloji cihaz ve ekipmanlarıyla narkotik ve psikotrop maddelerin türleri ve miktarlarının tespiti ve analizini yapıyor. Olay yerlerinden elde edilen delilleri inceleyerek bilirkişi raporu oluşturmakla görevli Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, suç ve suç delillerinin incelenmesini ve çözümlenmesini sağlayarak, suçla mücadelede önemli bir işlev görüyor.

'3 AYDA 5 BİN ANALİZ YAPILDI'

Bu kapsamda, gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden alınan örnekler, kurye ya da kargoyla kriminal laboratuvara gönderiliyor. Burada numuneler teslim alınarak, analiz işlemleri için hazırlanıyor. Uzman personel son teknolojik cihazları kullanarak, gelen numunelerin cinsini belirleyerek raporlarını hazırlıyor. Eroin, kokain, sentetik ya da yarı sentetik uyuşturucu maddelerin cinsi ve saflık dereceleri yapılan testlerde ortaya çıkıyor. Ağustos ayından bu yana 3 bin 500 numuneye 5 bin analiz yapılarak adli mercilere gönderildi.

'UYUŞTURUCU MADDELERİN TESPİTİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürü Kılınç Özdinç, laboratuvarın çalışmasına ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Özdinç, Kriminal Laboratuvarın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 24’ncü maddesi uyarınca, kaçakçılık fiillerini önleme, izleme ve araştırması çerçevesinde kurulduğunu söyledi. Gümrük kapılarında yakalanan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden alınan numunelerin kendilerine gönderildiğini söyleyen Özdinç, "Burada kolluk birimlerince ele geçirilen, sentetik, yarı sentetik ve doğal kaynaklı uyuşturucu maddelerin nitelik ve nicelik tespitini gerçekleştirmekteyiz. Analiz ve tespitini gerçekleştirdikten sonra adli makamlara uzmanlık raporlarını göndermekteyiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kriminal LaboratuvarıAnaliz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
Tunceli'de kaçak avcıların kurduğu 18 tuzak imha edildi
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans