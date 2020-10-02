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3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Hasköy Göleti kurudu

Bursa'da, 3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Hasköy Göleti kurudu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ekim 2020 Cuma 13:09
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3 köyün tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Hasköy Göleti kurudu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Hasköy Göleti tamamen kurudu. Dronla havadan görüntülenen göletteki çekilme bölgede incir, zeytin gibi tarım ürünleriyle geçinen köylüyü tedirgin etti. 

Mudanya'ya bağlı Dedeköy, Hasköy ve Ülkü köylerinin yaklaşık 1980 yılından beri tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Hasköy Göleti tamamen kurudu. Yağmur ve kar sularıyla beslenen göletin, hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalmasıyla birlikte su seviyesinin düştüğünü dile getiren mahalleli, göletin tekrar dolmaması halinde bölgede bulunan zeytin, şeftali, üzüm bahçelerinin, tarımsal sulama anlamında olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Dronla havadan görüntülenen Hasköy Göleti, yaklaşık 1 ay önce su seviyesinin azalmasıyla birlikte yaşanan balık ölümleriyle de gündeme gelmişti.

"YAĞMUR DUASINA ÇIKMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

Göletin çevredeki 3 mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığını belirten Ülkü Mahalle Muhtarı Taner Bayrak, "Köyümüz 350 hane. Yaklaşık bin 200 kadar nüfusumuz var. Geçimimizi zeytin, incir ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Tarımsal sulamada kullanabileceğimiz şu an bir suyumuz yok. Göletimiz vardı ama şu an tamamen kurudu. Göletteki balıklar da tamamen öldü. Şu an zeytin ağaçlarını ilaçlamamız gerekiyor ama ilaçlamak için kullanabileceğimiz dahi su yok. Göletten Hasköy, Dedeköy ve Ülküköyü faydalanıyor. Çiftçi yetkililerden güzel haberler bekliyor fakat yetkililerin de yapacağı pek bir şey yok. Yağmur duasına çıkmaktan başka çaremiz kalmadı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hasköy Göleti KuruduBursa
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