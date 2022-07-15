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400 kişilik arama-kurtarma ekibi, ormanda kaybolan Şehmus'u arıyor

15 Temmuz 2022 Cuma 15:01
400 kişilik arama-kurtarma ekibi, ormanda kaybolan Şehmus'u arıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Eke'den (20), 4 gündür haber alınamıyor. Eke'nin cep telefonu ile bıçağını bulan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, henüz kendisine ulaşamadı.

İstanbul'da oturan Şehmus Eke, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesi ile birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesine sınırları içinde bulunan ve halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya geldi. Eke, piknik sırasında ailesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile Eke’yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

400 KİŞİLİK EKİP ŞEYMUS'U ARIYOR

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca, bu kez bölgeye İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ve denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 400 kişilik arama-kurtarma ekibiyle kapsamlı çalışma başlatıldı. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı. 

CEP TELEFONU VE BIÇAK BULUNDU

Yapılan aramalarda Şehmus Eke'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmaların 4'üncü gününde de Şemhus Eke'ye henüz ulaşılamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ramakurtarma EkibiOrmanda Kaybolan Şehmu
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