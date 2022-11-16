5 Afgan, ilaÃ§la uyutulup Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ

ANKARA'nÄ±n AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde geÃ§en hafta aynÄ± evde cansÄ±z bedenleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kiÅŸinin, aynÄ± Ã¼lke vatandaÅŸÄ± M.O.Y. tarafÄ±ndan ilaÃ§la uyutulduktan sonra bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.



AltÄ±ndaÄŸ'daki Ã–rnek Mahallesi'nde, 10 KasÄ±m gÃ¼nÃ¼, Afganistan uyruklu 5 kiÅŸinin cesedi bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple baÄŸlandÄ±ktan sonra boÄŸularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul HalÄ±m Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. GÃ¶Ã§ Ä°daresiâ€™nde kayÄ±tlarÄ± olan 5 kiÅŸinin, farklÄ± iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 5 Afganâ€™Ä±n, yine aynÄ± Ã¼lke vatandaÅŸÄ± M.O.Y. tarafÄ±ndan ilaÃ§la uyutulduktan sonra bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.



ÅžÃ¼phelinin, cesetler bulunmadan 1 gÃ¼n Ã¶nce Pakistan Ã¼zerinden Afganistan'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–ldÃ¼rÃ¼len 5 kiÅŸinin daha Ã¶nce M.O.Y.'ye, ailelerine ulaÅŸtÄ±rmasÄ± iÃ§in para verdiÄŸi; ancak katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n bu paralarÄ± Afganistan'a gÃ¶ndermediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â