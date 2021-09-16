5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali “Coğrafya Lezzettir”

HABER: DİNÇER KARACALAR



Bu yıl “Coğrafya Lezzettir “ temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı İstanbul’da Adana Valisi Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer ile Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü de katıldı.

8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Vali Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin, odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm Adanalı hemşehrilerinin festivalin başarısı için destek verdiğini dile getirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirirken, “Adana’nın lezzetinden, coğrafyasından, endemik bitkilerinden ve gastronomi kültüründen bahsedecek en son kişi herhalde benim. Çünkü burada bulunan herkes en az benim kadar Adana’nın lezzetini, Adana’nın tadını, gastronomisini iyi biliyor, bundan eminim.” dedi.

Tarihin en eski zamanlarından itibaren Adana’nın göç aldığını ifade eden Vali Elban, “Bu göçlerle birlikte değişik coğrafyalardan gelen insanlar yemek kültürleriyle birlikte Adana’da buluştular. Elverişli iklim yapısı ve o bölgelerden gelen farklı lezzet ve ürünlerle birlikte Adana’da çok orijinal bir mutfak oluştu. Günümüzde Adana, sadece kebabın anıldığı bir şehir haline geldi ama hakikaten yüzlerce çeşit çok özel yemekleri olan, sadece çorbalarını ya da tatlılarını saymaya kalktığımızda birçok ilin mutfağını geçecek kadar çeşidi olan bir il.” dedi.



Tüm vatandaşları ve basın mensuplarını bu kadar geniş mutfağı olan ve sofrası gibi gönlü zengin insanların şehrine, Adana’ya beklediklerini ifade eden Vali Elban, “8-10 Ekim tarihleri arasında yapacağımız festivale basın mensuplarımızı ve lezzet tutkunu herkesi bekliyoruz. Buraya Adana’yı temsilen ben ve belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız ve diğer ilgili arkadaşlarımızla birlikte sizleri davet etmeye geldik. Çünkü hem ülkemizin hem de dünyanın bu konuda en yetkili insanları sizlersiniz. Kuru bir davetiyle ya da bir telefon mesajıyla davet etmek yerine gelip sizi burada Adana’ya çağıralım istedik. Gelirseniz çok mutlu olacağız. İnşallah sizler de gelirseniz çok mutlu bir üç gün geçirmiş olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Tarihin kenti, kültürün kenti, sanatın kenti ve tabii ki lezzetin kenti Adana’dan sevgiler, saygılar getirdim.” diyerek sözlerine başladı.

Adana’nın, tarihi lezzete evrilmiş bir kent ve görmeyenler için bir kayıp olduğunu belirten Başkan Karalar, “Adana kebabı elbette eşsiz ve baskın bir lezzet. Ancak Adana mutfağı kebaptan ibaret değildir. Adana’ya geldiğinizde yüzlerce enfes başka lezzetin olduğunu da göreceksiniz. Adana’ya gelin çok şey kazanırsınız. Bir kez geldiğinizde de bir daha vazgeçemezsiniz. Adana’ya gelin, ciğerimi yiyin.” şeklinde konuştu.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin bu yılki içerikleri konusunda detaylı bilgi veren Program Direktörü Ebru Köktürk Koralı “Her mutfağın benzersiz özellikleri, damaklarda farklılığı bırakan bir izi bulunur. Coğrafya, iklim, tarih, kültür ve insanın mutfakta bıraktığı bu iz; “Teruar” olarak tanımlanan bütünselliği oluşturur. Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bu izi, bu bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şeflerimiz kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetlerimizi yorumlayacak, Adana’nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne, uzun bir yolculuğa çıkacağız.” dedi.

COĞRAFYA LEZZETİR

Coğrafya Lezzettir teması altında bir araya gelen onlarca isim dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak. Bu kapsamda, Adana Lezzet Festivali Gastronomi Konferansı’nda ev sahibi konuşmacılar arasında yer alan Tasarımcı ve Araştırmacı Gönül Paksoy ve Şef Murat Deniz Temel “Özgünlük, Hafıza, Gelecek” başlığında ilhamını bu topraklardan alan ve dünyaya taşıyanların hikayesini aktaracak.

GASTRO SHOW YİNE ÇOK RENKLİ

18 şefin, 12 farklı oturumla sahnede olacağı Gastro Show’da finedinning, imza yemekler ve Anadolu mutfakları ilham veren sunumlarla ziyaretçilerle buluşacak. Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan gelen konuk şeflerin ortak lezzetleri yeniden yorumlayacağı sahnede Eyüp Kemal Sevinç, Elif Edes, Hazer Amani, Osman Sezener, Sinem Özler, Erich Ruppen, Nikolay Batatov, Makhach Vagabov, Burak Bozok ve Maksut Aşkar gibi isimler yer alıyor.

Gastro Show sahnesinin bu seneki yıldızı Adana’nın Coğrafi İşaretli Ürünleri olacak. Adana mutfağının en özel lezzetleri farklı tekniklerle iddialı şefler tarafından yeniden yorumlanacak. Gastro Show sahnesinde diğer bir tema ise ‘Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu’. Son yıllarda özellikle genç ve yaratıcı şeflerin ilgi alanına giren sakatatlar, yeni tariflerle buluşacak. Ayfer Yavi “Böreğin Yolculuğu”nu aktarırken Sahrap Soysal’ın rengi ve neşesi her zamanki gibi sahnede olacak.

GASTRONOMİNİN YAŞAMI İYİLEŞTİREN GÜCÜ

Bu yıl festivalde işlenecek farklı konu başlıklarından biri ise gastronominin toplumları iyileştirici gücünü ortaya çıkartan sosyal gastronomi projeleri. Sosyal gastronomi alanında dünyanın en iyi ilk 10 şefi arasında yer alan Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir’in yürüttüğü “Yaşamı İyileştiriyoruz” projesi, gıdanın topraktan toprağa bitmeyen iyileştirici ve besleyici gücünü aktaracak. İyi ve sağlıklı gıdanın peşinde “Topraktan Tabağa” ile başlayan hikayenin önce Diyarbakır’da ardından Adana’da “Topraktan Toprağa” dönüşümü Şef Ebru Baybara Demir ve gönüllülerle aktarılacak.

GASTRONOMİ KONFERANSLARI

Farklı başlıklarda lezzetlerin, ustaların, üstatların ve akademisyenlerin konuk olacağı konferanslarda Adnan Şahin, 2 gün boyunca Anadolu’nun lezzet ustalarını sahnesinde ağırlayacak. Prof. Dr. Taylan Kümeli’nin Adana’nın şifalı ve özgün içecekleri kaynar, haşlama ve şalgamı gündeme taşıyacağı konferansta ayrıca İtalya’dan Tadımcı ve Yazar Elvan Uysal Bottoni ile yeni hasat zeytinyağı, Osman Serim ile Yemen’den Avrupa’ya uzanan kahve yolculuğu gündemde olacak.

Konferansın ilgi çekici bir diğer gündemi ise dünyada giderek yaygınlaşan, “iyi, temiz ve adil gıda” mottosuyla geleneksel gıdanın tüketimine yoğunlaşan Slowfood başlığı. Adana ve çevresinde güçlenen Slowfood anlayışı, Nilhan Aras moderatörlüğünde Pırıl Bilici, Yasmina Lokmanoğlu, Kenan Yurttagül’ün yorumlarıyla gündeme gelecek.

Her zaman olduğu gibi çalışkan, başarılı ve hikayesi olan Gastronominin Kadınlarının konukları ise Şef Bedia Gücüm, Kadın Kooperatifleri kurucusu Zeynep Kırılmış ve Prof. Oya Berkay Karaca olacak.

KIDEMLİ BİR DİPLOMAT “ADANA KEBABI”

İlk örnekleri Antik Yunan’a dayanan gastrodiplomasi mutfak kültürlerinin ülkeler arasındaki diplomatik, ticari ve turizm hareketlerine etki eden yanlarını ele alıyor. Namı dünyayı dolaşan Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirirken Arkeolog ve Gıda Mühendisi Dr. Ahmet Uhri ise Adana kebabının Hititler’den bu yana izlerini sürüyor olacak.

BİLİNMEYENLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Geleceğin en büyük mirası geçmişin geleneksel lezzetleri. Coğrafyası, iklimi, tarihi, kültürü ve en önemlisi insanı ile şekillenerek 4000 yıllık kadim Mezopotamya mutfağının bir parçası olan Adana mutfağının kaybolmaya yüz tutmuş, 40’ın üzerinde tarifi gün yüzüne çıkıyor. Çukurova Aşçılar Derneği ve Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin şeflerinin araştırmalarıyla hazırlanan tarifler ilk kez 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde yeni nesillerin bilgisine ve beğenisine sunacak.

SAHNE YENİ USTALARIN

Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyor. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 21 öğrenci Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler sonucunda sahip olacakları sertifika ile tescilli Adana kebabı ustası olacaklar. Festivalin 1’inci gününde eğitimlerini tamamlayacak olan öğrenciler ertesi gün en iyi Adana kebabını yapmak için yarışacak. Genç şefleri Adana yemek kültürü ve ürünleri ile tanıştırmak, Adana mutfak gönüllüsü olarak meslek hayatlarına başlamaları hedefiyle düzenlenen eğitimlerin yönetimini şef Türev Uludağ üstlenecek.