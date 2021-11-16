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Açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 11:22
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Açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

ANTALYA - KORONAVİRÜS bulaş riskini azaltmak için pandemi döneminde otellerin açık büfe restoranlarında uygulanan ‘tabaklara porsiyon’ sayesinde yiyecek israfının yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

Turizm kenti Antalya’da her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan 5 yıldızlı turizm tesisleri, yıllardır ‘her şey dahil’ hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında tatilci turizm tesisinin açık büfe restoranından istediği ürünü istediği kadar alabiliyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında tatilcilerin gıdaya teması yasaklanarak, hem otel çalışanları hem de tatilciler bulaş riskinden korundu. Özellikle açık büfe restoranlardaki israfın büyük oranda önüne geçildi. 

TABAKLARLA PORSİYON UYGULAMASI İSRAFI ÖNLEDİ

Tatilciler açık büfe restoranda yine istedikleri yiyecekten istedikleri kadar yiyebildi ancak bu kez otel çalışanları camlı bölmeler ardından tatilcilere yiyeceklerini porsiyonlar halinde verdi. Masalardaki tabak sayısı azaldı, küçülen porsiyonlarla israf edilen gıda miktarı da azalmış oldu.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, tatilcilerin çoğunluğunun tek tabak içerisinde tatlı, tuzlu, ekşi, acı, karbonhidrat ve protein ağırlıklı yiyecekleri yeme alışkanlığı edindiklerini fark ettiklerini söyledi. Bu alışkanlığın sağlıklı olmadığını ifade eden Kızıldağ, “Koronavirüsün belki de tek faydası bu oldu. İsrafın önüne büyük ölçüde geçildi. Tatilciler önceden istedikleri ürünü kendileri alıyordu. Tabak tabak alınıyordu ama ne yazık ki bu tabakların büyük kısmına dokunulmuyordu bile. İsraf oluyordu. Gıdaya ulaşmanın zor olduğu günümüzde israf gerçekten üzücü. Yiyecekler artık tabaklarda porsiyon olarak sunuluyor. Tatilcilerimiz yine istedikleri kadar yiyebiliyor ama otel çalışanlarımız servisi yapıyor. Tespitimize göre israfın yüzde 30-40 oranında azaldığını gördük. Bu durumun diğer otellerde de böyle olduğunu görüyoruz" dedi.

Restoran şefi Gökhan Çirkin de koronavirüsten önce masaların tabaklarla dolu olduğunu belirterek, “Şimdilerde hem tabak sayısı hem de arta kalan yemek oranı büyük oranda azaldı" dedi.

'TEDBİRLERİN FAYDASI İSRAFI ÖNLEMEK OLDU'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, otellerin içinde ve açık büfe restoranlarında pandemi döneminde alınan tedbirlerle bulaş riskinin en aza indiğini söyledi. Güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmetin tatilcilerden büyük beğeni aldığını da anlatan Yavuz, "Tedbirlerin bir diğer faydası da israfı önleme noktasında oldu. Tabak tabak çöpe dökülen yiyecek oranı yüzde 30-40 oranında azaldı. Oteller pandemi dönemiyle koronavirüs öncesi dönem gıdaya harcadıkları bütçeyi ve alım yaptıkları ürünlerin miktarını kıyaslayınca bu sonuca aslında çok kolay ulaştılar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Açık Büfe RestoranlarIsrafPandemi Dönemi
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