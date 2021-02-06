Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
PTT lojmanı satılacak
PTT lojmanı satılacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...

Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Adana'da şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen hava sıcaklığı gölgede 21, güneş altındaki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 16:20
0 Okunma
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

ADANA - Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Adana'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler gölgede 21, güneş altında ise 32 dereceyi gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokak kısıtlamasının uygulandığı bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar merkezdeki Atatürk Parkı'ndan geçerek buradaki banklarda kısa süreli dinlendi, köpeklerini gezdirmeye çıkan hayvanseverler ise sıcak havanın keyfini yaşadı.

Küçük yaştaki oğlu ile markete gitmek için evden çıkan ve hemen yakınındaki parktan geçen Hatice Şen (31), "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz. Yaz mevsimi gibi, biz de oğlumla markete giderken parktan geçelim istedik. Çok güzel bir hava ama bir yandan endişeliyim. Su rezervleri azaldı. Bizi neler bekliyor bilmiyorum" dedi.

Marketten çıkan ve alışveriş sonrası yorulunca yol üzerinde bulunan parktaki bankta kısa süreli dinlenen Nuriye Koruklu (64) ise bu yıl kış mevsiminde hala yarım kollu kıyafetler giydiğini belirtti. Koruklu, "Yarım kollu giymeme rağmen terliyorum. Bu sene daha hiç kışlık kıyafet giymedim. Böyle bir sıcak hiç görülmemiştir herhalde dünyanın sonu geldi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TermometreAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel felaketi nedeniyle kısıtlamadan muaf tutulan esnaf temizliğe devam etti
Sel felaketi nedeniyle kısıtlamadan muaf tutulan esnaf temizliğe devam etti
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Edirne Belediye Bandosu'ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans