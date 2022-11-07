AFAD Başkanı Sezer: Ülke tatbikatını 81 ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştireceğiz

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "'Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'mızı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de, sayın bakanımızın başkanlığında AFAD başkanlık binasında ve 81 ilimizde ise vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz" dedi.



AFAD Başkanı Sezer, 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde gerçekleştirilecek 'Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı. Sezer, AFAD Başkanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısında 2022'nin 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edildiğini belirterek, bu sene 54 bin 302 tatbikat gerçekleştirmenin hedeflendiğini ancak hedefin çok üzerine çıkılarak 66 bin 202 tatbikat yapıldığını söyledi. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı kurumlarında 850 bin kişinin katılımıyla ülke genelinde 'Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sezer, "9 Kasım'da da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda ülke geneli 'Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı' gerçekleştireceğiz. Bütün bunlar, 1 senedir hazırlığını yaptığımız '12 Kasım Ülke Tatbikatı'na adım adım ilerlememizi göstermektedir" diye konuştu.



'81 İL VE KKTC'DE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLECEK'



12 Kasım'daki ülke tatbikatında televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacaklarını kaydeden Sezer, "12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57'de gerçekleştireceğimiz 'Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'mızın amacı, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir. Tatbikatımızı, sayın bakanımızın başkanlığında AFAD başkanlık binasında ve 81 ilimizde ise vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde; ayrıca KKTC'de eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı merkez binamızda toplanacaktır" dedi.



'CUMA HUTBESİNDE TATBİKAT VURGUSU YAPILACAK'



Tatbikat ile ilgili 12 Kasım'a kadar halkın bilgilendirileceğini söyleyen Sezer, şöyle konuştu:



"Sosyal medya ve televizyon kanalları aracılığıyla kamu spotları yayınlanacak. Hazırladığımız afiş ve broşürleri, yazılı basında tatbikatı tanıtmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kullanacağız. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizden, bu hafta vesilesiyle bir kere daha öğrencilere çök-kapan-tutun hareketini anlatmaya devam etmelerini ve uygulamalarını bekliyor; tatbikat saatinde tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmaya davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızca tatbikatımızın bir gün öncesinde 11 Kasım'daki cuma hutbesinde afetler konusuna yer verilecek ve tatbikat duyurusu yapılacaktır. Tatbikat öncesinde Haber Alma ve Yayma (HAY) Sistemi'nden bilgilendirme SMS'i göndereceğiz. HAY üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) göndereceğiz; 'AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır' uyarısı hem Türkçe hem de İngilizce olarak bütün vatandaşlarımıza iletilmiş olacak. Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerimizden sesli bildirim yapılacaktır."



'ACİL DURUM SİRENLERİNİ KULLANMAYACAĞIZ'



Sezer, ilk kez uygulanacak sistemle televizyon ve radyolardan da uyarıların yapılacağını dile getirerek, "Bir diğer paylaşımımız TRT'ye ait televizyon kanallarından otomatik olacak şekilde, bu yeni bir uygulama ilk kez uygulayacağız, diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile tatbikat uyarı mesajını yayınlayacağız. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak, panik oluşturmamak için sivil savunma ikaz sireni ve acil durum araçlarının sirenlerini kullanmayacağız" diye konuştu.



Tatbikattan sonra dua yapılacağını söyleyen Sezer, "Tatbikatımızın sonlandırılmasının akabinde hem Düzce depreminde hem de ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için AFAD Başkanlığı'mızda, 81 ilde ve KKTC'de dua yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ve istirhamımız, birkaç dakikalarını ayırarak bu tatbikata katılmalarıdır. Bu vesileyle vatandaşlarımızın afetlerle ilgili bilgilerini yenilemelerini bekliyoruz" dedi.