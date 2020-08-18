Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1099
ALTIN
475.424
DOLAR
7.3594
STERLİN
9.8310
EURO
8.8019
MERKEZ BANKASI'NDAN ÖNEMLİ KARAR
Son Dakika
MERKEZ BANKASI'NDAN ÖNEMLİ KARAR
Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
Son Dakika
Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
"Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir"
Son Dakika
"Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir"
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Ahşap doğrama fabrikasında yangın

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sanayi sitesinde bir ahşap doğrama fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ağustos 2020 Salı 08:23
2 Okunma
Ahşap doğrama fabrikasında yangın

Alaşehir Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir ahşap doğrama fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikanın sahibi Ferit Yaşar, komşuları telefonla arayınca yangını öğrendiğini belirterek, "İş yerime geldiğimde her yeri alev sarmıştı. Gece çalışan olmadığı için Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok, bu tek tesellimiz oldu" dedi. 

Büyük çapta maddi zararın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAlaşehirYangınFabrika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Bakan Akar: Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz
Bakan Akar: Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz
"Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir"
"Belki oyundaki arkadaşlarıyla gitmiştir"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim