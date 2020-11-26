Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanıklarına ceza yağdı

Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi. 291 sanığa en az 1 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi, 70 sanık beraat etti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen karar duruşması öncesi cezaevi çevresi ve duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Müşteki ve sanık yakınları duruşmayı başka salonlardan video konferans aracılığıyla takip etti. Karar öncesi son sözü alınmayan bazı sanıklara söz verildi. Son sözlerin ardından tutuklu sanıklardan bazıları ayağa kalkarak talepleri olduğunu iletti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmanın bittiğini talep alınmayacağını belirterek kararı açıkladı.

SİVİL İMAM VE ASKER YÖNETİCİLERE CEZA YAĞDI

Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun’a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Hasan Hüsnü Balıkçı darbe gecesi TBMM'yi, pilot Yarbay Mustafa Azimetli de Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalamıştı.

KÜLLİYEYİ BOMBALAYAN PİLOTA, 16 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan’a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski Albay Fatih Yarımbaş’a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit’e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral’a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan’a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan’a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ ve ‘Anayasayı ihlal' suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

291 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sivil imamlar, darbenin yöneticisi olan asker sanıklar, darbe gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal’ suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına ‘kasten öldürme’ suçundan da ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Böylece toplam 291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş oldu.

46 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, ‘Anayasal düzeni ihlal’ suçundan müebbet hapis cezası verilen 46 sanıktan bazılarına, ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verdi. 19 kişiye ‘Anayasal düzeni ihlale yardım’ suçundan 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 ay arasında değişin yıllarda hapis cezası veren mahkeme, 41 kişiye de ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi.

GÜLEN VE ÖKSÜZ’ÜN DOSYASI AYRILDI

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe gecesi yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılınca firar eden FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile firari sanıklar Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık’ın dosyası ayrıldı. 2 sanık hakkında başka mahkemede ceza aldıkları için hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, 70 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi.