Akyurt'ta su baskınına karşı kum torbalı önlem

ANKARA - Ankara'nın selden etkilenen Akyurt ilçesinde esnaf, yeni su baskınlarına karşı iş yerlerinin önüne kum torbaları ile barikat kurarak önlem aldı.



Başkentte sağanağın yol açtığı selin en fazla vurduğu ilçelerin başında Akyurt yer aldı. Selde mahsur kalan Muhammed Şahin'in (21) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ilçede selin izleri silinmeye çalışıldı. Cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yaptı.



Bir çok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede esnaf yeni su baskınlarına karşı da önlem aldı. İlçe merkezinde Ankara Caddesi'nde vatandaşlar, iş yerlerinin önüne kum torbaları ile barikat kurarak önlem aldı. İş yerinin önüne kum torbalarıyla barikat kuran eczacı Necdet Demirel, bugün için yapılan yağış uyarısı üzerine kum torbalarıyla önlem aldıklarını belirterek, "Dün akşam caddeye sel geldi. Selden sonra içeriyi su bastı. Onu çocuklarla temizledik. Fakat 1 saat sonra tekrar güçlü bir sel geldi. Bu sefer çamurlu bir şekilde geldi. Ama onunla bu sefer baş edemedik. Çünkü bir önlemimiz yoktu. Bariyer yoktu. Bugün de belediyeden rica ettik. Dükkanımızın önlerine kum torbası koyduk. Çünkü akşama doğru yine yağış olacağı söylendi" dedi.



İlçeye bağlı Kızık köyü de selden etkilendi. Köyde evler su altında kalırken, bazı ahırlar yıkıldı. Köyde yaşayan Gani Üçkan, selde suya kapılan köpeğini kurtardığını söyledi. Üçkan, "Sel geldiğinde köpeğimiz Can kulübenin içerisindeydi. O da selle birlikte kulübesinde suyun içinde kaldı. Bende onu kurtarmak için hemen suya atladım. Köpeğimizi kurtardım. Boğulmasına ramak kalmıştı. Aldım ve hemen ahıra götürüp güvenli bir yere koydum" dedi. Hayvancılıkla uğraşan Nuh Arslan ise su içinde kalan 100 büyükbaşı son anda suyun önünü açarak kurtardıklarını; ancak 1 buzağının telef olduğunu söyledi.