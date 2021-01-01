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Alaattin Çakıcı’dan 3 Mesaj

Alaattin Çakıcı danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kendi sosyal medya hesabı twitter’den Yeni yıl mesajı,Cuma mesajı ve Devlet Bahçelinin doğum gününü kutladı 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ocak 2021 Cuma 16:11
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Alaattin Çakıcı’dan 3 Mesaj

Kamuoyuna saygılarımla Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Medine'den İslam orduları başında Fetih suresi eşliğinde 11 Ocak 630 yılında Mekke'ye girmiştir. 10 gün erken bu kutlu giriş 1 Ocak'a çekilmiştir. Türk milletinin ve İslam dünyasının Mekke'ye girişini saygıyla anarken, başta âlemlere rahmet olarak intikal eden Efendimize dört halife ve efendimizin kutlu sahabelerine Rabbimden rahmet dilerken ne mutlu yolunda gidenlere. 

Bu kutlama cuma gününe denk geldiği için Aziz milletimizin ve İslam dünyasının cuma gününü kutlar başta Sayın Devlet başkanımızın ve Türk milletinin bekasına ömrünü adamış dünya Türklüğünün efsanevi lideri son Türkmen Bey’i liderimiz değerli ağabeyim Sayın Bahçeli'nin ve Aziz Türk milletinin yeni yıllarını kutlarken milletimize İslam dünyasına 2021 yılının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim 

Alaattin Çakıcı

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 01.01.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcıdan 3 Mesaj
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