Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.501,21
ALTIN
1.054,19
DOLAR
18,62
STERLİN
22,17
EURO
19,31
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...

Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj

18 Kasım 2022 Cuma 15:06
Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4’üncü baraj

BARTIN - Bartın’ın Amasra ilçesinde, facianın yaşandığı maden ocağındaki yangının devam etmesi nedeniyle eksi 100 kotuna 4'üncü baraj kuruldu. Maden ocağında görevli 134 kişi, iş başına çağırılarak eğitime tabi tutuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de meydana gelen Grizu faciasında 42 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralandı. Eksi 320 kotundaki patlama sonrası yangın nedeniyle eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna baraj yapıldı. Her gün maden ocağına inen tahlisiye ekiplerinin metan gazı ölçüm değerlerinin normale dönmediği ve yangının devam ettiği tespit edildi. Görevli maden işçileri, ocakta daha önce 3'üncü barajın yapıldığı eksi 100 kotuna 4'üncü barajı yaparak yangının oksijenle bağlantısını kesmeyi planlıyor.

Öte yandan maden faciası sonrası izne ayrılan 461 işçiden 134’ü, ocakta yer üstünde çalışmaya geçti. Göreve çağrılan işçilerin, yer üstünde çevre temizliği, iş güvenliği ve nakliyat konularında yeniden kursa tabi tutuldukları öğrenildi. Savcılık soruşturmasının devam ettiği maden ocağına giriş-çıkışlar, izinle yapılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden OcağıAmasrada Maden FaciasıBaraj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler
Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi
Habur Sınır Kapısı'nda 395 elektronik nargile ele geçirildi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans