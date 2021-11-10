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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 13:49
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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçekler ile Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seromoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi. 

Anıtkabir'i ziyaret etmek için Polatlı'dan gelen Nezriye Çelik (62), "Atatürk'ü anmak için buraya geldik. Çok mutluyum, onun sayesinde buralara geldik. Onun sayesinde bu toprakları koruduk, kurtardık" dedi. 

Mamak'tan geldiğini belirten Kudret Yılmaz ise "Ben her sene ziyeret için buraya geliyorum. Biz bu bayrak ve vatan için varız. Herkesin de bu bayrağa, vatana sahip çıkması lazım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anıtkabire Ziyaretçi Akını
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