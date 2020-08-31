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Ankara'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangınının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için ekipler, çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:09
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Ankara'daki orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor

ANKARA - İlçeye bağlı Yeşilyurt ve Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar gün boyu sürdü. Yangının büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen helikopter de havadan müdahale etti. Tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınmayan yangın, gece boyunca devam etti. Havanın kararması ile birlikte yaklaşık 350 kişilik ekip, gece boyunca yangını söndürmek için karadan müdahale etti.

HAVADAN MÜDAHALE

Yangın dünden beri devam ederken, bugün saat 07.00'de havadan müdahale için yangın söndürme helikopterleri yeniden havalandı. Bölgeye sevk edilen helikopterler, yangına havadan bir kez daha müdahale etti. Çok sayıda ekip de yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan müdahaleyi sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraOrman Yangını
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