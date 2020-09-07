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Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenerek, Antakya ilçesi kırsalındaki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Samandağ'da tekrar başlayan yangın, dün söndürülmüştü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2020 Pazartesi 14:46
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Antakya'da orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

HATAYSamandağ ilçesine yakın ormanlık alanda, cumartesi günü saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dün öğle saatlerinde alevler yeniden yükselirken, Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. İlçeye bağlı Kisecik, Karlısu ve İçmeler mahallelerine de ulaşan yangına; 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi ile 45’i teknik toplam 792 kişilik personelle müdahale edildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle alevlerin yaklaştığı Kisecik Mahallesi'nin uç bölgelerinde yaşayanların bölgeden ayrılması sağlandı. Samandağ'da yeniden başlayıp, Antakya'ya sıçrayan yangın, dün söndürülmüştü. 

Öte yandan söndürme çalışmalarını takip etmek için bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi Ballıöz Mahallesi’nde geçirdi. Yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HataySamandağOrman Yangını
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