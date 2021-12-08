Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,994.39
ALTIN
787.64
DOLAR
13.66
STERLİN
18.07
EURO
15.45
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Antalya'da yağmur ve fırtınada, yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Aralık 2021 Çarşamba 14:38
0 Okunma
Antalya'da yağmur ve fırtınada, yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü

ANTALYA - ANTALYA'da yağmur ve fırtınanın ardından zarar gören tarım alanlarında hasar tespitine başlandı. Antalya Ziraat Odası'nın ilk tespitlerine göre 5 ilçede 1500- 2000 dönüm arasında tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da dün gün boyunca fırtına ve şiddetli yağmur etkili oldu. Fırtınanın hızı Kemer ilçesinde 130 kilometreye ulaşırken, yağış en çok metrekareye 206 kilogram ile Döşemealtı'na düştü.

Kent genelinde etkili olan yağmur ve fırtına tarım arazilerini de etkiledi. Döşemealtı, Serik, Muratpaşa, Kumluca ilçelerinde çilek, domates seraları zarar gördü. Serik ilçesindeki naylon seraların örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı, seralar yağmur suyuyla doldu.

Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından Antalya Ziraat Odası yetkilileri hasar tespitine başladı. Odanın ilk tespitine göre 5 ilçede 1500- 2000 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Serik ilçesi Belek bölgesinde çilek üretimi yapan Ahmet Kol, 30 yıldır çiftçilik yaptıklarını, 7 dönüm çilek serasının naylonlarının fırtına nedeniyle tamamen yırtıldığını söyledi. Kilosu 20-25 lira civarında olan çileğinin tamamen su altında kaldığını belirten Kol, “Ürün olarak zararım 60-70 bin lira civarında. Bir tünel seranın naylon örtüsü bugün 700 lira. Naylon örtüsü ve ürün maliyetiyle birlikte ortalama kaybım 100 bin lira. Çilekler yağmur nedeniyle dipten çürüyeceği için tamamen sökülüp çöpe dökülecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTarım AlanıYağmur Ve Fırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Ulaş Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Sivas'ta kuvvetli rüzgarda caminin minaresi yıkıldı
Sivas'ta kuvvetli rüzgarda caminin minaresi yıkıldı
Türk savunma sanayisinde CANİK’e ihracat ödülü
Türk savunma sanayisinde CANİK’e ihracat ödülü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans