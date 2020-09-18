Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1113
ALTIN
475.088
DOLAR
7.5433
STERLİN
9.8196
EURO
8.9373
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış eğitimini başarıyla icra etti
Son Dakika
MSB: TCG Gediz Fırkateyni atış...
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Son Dakika
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması
Son Dakika
Bakanlıktan 'Halil Sezai' açıklaması

Antalya nem bulutlarına teslim

Son 75 yılın en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi. Şehrin üzerinde oluşan nem bulutları kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den görüntülendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Eylül 2020 Cuma 14:16
0 Okunma
Antalya nem bulutlarına teslim

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya, nem bulutları arasında kayboldu. Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi. Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu. Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Şehir merkezinde ise yüksek nem vatandaşları bunalttı. Yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve havuzları tercih etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaNem Bulutları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
Gazilik unvanını 24 yıl sonra aldı
Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis
Kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını düşürdük
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını düşürdük
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans