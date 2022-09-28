Ardahan'da depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde dün saat 17.08'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen 5 köye 50 çadır kuruldu. Vatandaşların çadırlara yerleştiği köylerde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Öner, hasar tespitinin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmaların yapılacağını söyledi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 17.08'de, merkez üssü Göle ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da da hissedildi. Göle'ye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilendi. Depremin hemen ardından AFAD, Jandarma, UMKE ve sağlık ekipleriyle birlikte ilgili birimler bölgede çalışmaya başladı. Can kaybı olmayan depremde 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, ahşap ve kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları ile bazı binalarda kısmi yıkılmalar meydana geldi. Köylerdeki ahırların bir kısmı yıkılırken, bir kısmında hasar oluştu. Deprem sonrası ağır hasar gören Çullu köyü camisinin minaresi yıkıldı. Çullu köyünde de 4 buzağı öldü.



5 KÖYE 50 ÇADIR KURULDU



Depremden en çok etkilenen Göle ilçesine bağlı Çullu, Esenyayla, Küçüktaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 5 köye toplam 50 çadır kuruldu. Vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kurulan çadırlara yerleşmeye başladı.



VALİ ÖNER İNCELEMEDE BULUNDU



Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremden etkilenen ve çadır kurulan köylerde incelemede bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Öner, çadırları da gezerek yetkililerden bilgi aldı. Depremin ardından arama kurtarma ekiplerini sahaya sevk ettiklerini belirten Vali Öner, şunları söyledi:



"Allah'a şükür can kaybı yok, 2 vatandaşımız yaralandı. Birisi kaçarken ayağını sıkıştırmış. Bunun dışında yaralımız yok. 4 tane büyükbaş hayvan telef oldu. Mal kaybı da az oranda, diye düşünüyorum. Ekiplerimiz bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 225-230 personel 50'ye yakın araçla arama kurtarma faaliyetlerinin ardından hasar tespit çalışmalarını yapmaya başladık. Yakın illerden de ekipler bekliyoruz, gelmek üzereler ilimize. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bunun ardından inşallah devletimiz ilgili kurum kuruluşları aracılığıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapacaktır. Ardahan Valiliği olarak ilgili kurumlarımızla birlikte bu çalışmaları en hızlı bir şekilde takip edeceğiz"

KARS VALİSİ: HASAR İHBARLARINA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu İzleme ve Değerlendirme toplantısında Kars'ta da hissedilen depremle ilgili konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, can kaybı ve yaralı olmadığını söyledi. Vali Öksüz, "Biliyorsunuz Ardahan Göle merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. İlimizde de hissedildi. Allah'a çok şükür, bir can kaybımız ve yaralımız yok. Bu en büyük tesellimiz. Malum Göle bize yakın bir ilçe. Dünden beri ilgili kurumlarımız AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü teknik elemanları bize gelen hasar ihbarlarına gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir sayı vermem doğru değil ama ufak tefek çatlaklarla ilgili ihbarlar bize ulaştı. Onları da teknik elemanlarımız takip ediyorlar. Yaptıkları tespitlerin sonuçlarına göre gerekli işlemleri inşallah görüşeceğiz ama önemli bir problemimiz yok çok şükür" diye konuştu.



110 ARTÇI SARSINTI



Bu arada Göle'de dün 17.08'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD verilerine göre gece ve bugün öğle saatlerine kadar merkez üssü Göle olan 110'a yakın artçı yaşandı. AFAD verilerine göre artçıların büyük bir bölümü 1 ila 3 büyüklükleri arasında. Bölgede 4 ve üzeri 3 sarsıntı meydana geldi. 27 Eylül günü 17.43'te 4.0'lık artçının ardından 19.16'da 4.3, 28 Eylül 02.01'de ise 4.0 büyüklüğünde depremler oldu.