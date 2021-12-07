Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,948.42
ALTIN
786.19
DOLAR
13.70
STERLİN
18.21
EURO
15.48
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli...
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...

Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2021 Salı 11:03
0 Okunma
Ardahan eksi 15 dereceyle buz kesti; örümcek ağı buz tuttu

ARDAHAN’da, dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece olarak ölçüldü. Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tuttuğu görüldü. 

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu. Kentin simgesi Kura Nehri donarken, örümcek ağının da buz tutması dikkat çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı kar temizleme ekipleri ise kentte aralıksız süren çalışma başlattı. Sisin de zaman zaman etkili olduğu kentte Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve donan Kura Nehri, dronla havadan görüntülendi. 

Son Güncelleme: 07.12.2021 11:19
Anahtar Kelimeler:
ArdahanEksi 15 Derece
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk savunma sanayisinde CANİK’e ihracat ödülü
Türk savunma sanayisinde CANİK’e ihracat ödülü
Çıldır Gölü buz tuttu
Çıldır Gölü buz tuttu
Doç. Dr. Selçuk: Van Gölü'nün kuzeydoğusuna doğru deprem göçü var
Doç. Dr. Selçuk: Van Gölü'nün kuzeydoğusuna doğru deprem göçü var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans