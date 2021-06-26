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"Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:31
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"Aşı miktarı 250 bini geçmiş durumda"

AMASYAAmasya Valisi Mustafa Masatlı, aşılama oranı en yüksek 10 il arasından 2’nci sırada yer aldıklarını belirterek, “Randevulu, randevusuz herkesi aşıladık. Dün itibariyle de 163 bin insanımızı aşılamış olduk. Toplam yapmış olduğumuz aşı miktarı da 250 bini geçmiş durumda” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 24 Haziran itibari ile aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Koca'nın yayımladığı tabloya göre yüzde 67.66 aşılama oranıyla ikinci sırada yer alan Amasya’da aşılama çalışmaları sürüyor. Ruhi Tingiz Ağız ve Diş Hastanesi Aşılama Birimi'ni ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, toplumsal bağışıklık hedefine doğru ilerlediklerini ifade etti.

‘RANDEVULU, RANDEVUSUZ HERKESİ AŞILADIK’

Kentte yapılan aşı miktarının 250 bini geçtiğini söyleyen Vali Masatlı, “Yaklaşık 1,5 yıldır ülkemiz Covid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Salgının hem kontrol altına alınması hem de azaltılması ve en aza indirilmesi bakımından önemli çalışmalar yürütüldü. Salgının en başından beri Valilik koordinasyonunda çalışmalar yaptık. Şu an itibari ile Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde 100 bin nüfusa düşen koronavirüs sayısı en az illerden bir tanesiyiz. Almış olduğumuz bu güzel sonuçları aşılamaya da yansıtmak istedik. 6’nın üstünde çalışanı olan işletmeler de dahil fabrikalar ve organize sanayi bölgelerimizdeki sanayi kuruluşlarına giderek yoğun bir aşılama faaliyetinde bulunduk. Randevulu, randevusuz herkesi aşıladık. Gelmiş olduğumuz noktada aşılama oranı bakımından Türkiye’de ikinci sıradayız. Dün itibari ile de 163 bin insanımızı aşılamış olduk. Toplam yapmış olduğumuz aşı miktarı da 250 bini geçmiş durumda” diye konuştu.

‘VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM’

Kentte 296 noktada aşılama faaliyetlerinin yapıldığını ifade eden Vali Masatlı, “İnşallah en kısa sürede Amasya’da aşılama faaliyetini tamamlayacağız ve salgının bu olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulacağız. Aşı olmayan vatandaşları da aşı olmaya davet ediyorum. Buradaki en büyük başarı Amasya halkımızın. Amasya halkına çok teşekkür ediyorum. Aşılanmamış tüm vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyorum. Biz bu aşamaya geldiysek halkımızla birlikte geldik. Bundan sonra da başaracaksak yine Amasya halkımızla birlikte başaracağız. Herkesi aşıya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amasya Valisi Mustafa MasatlıAşılama OranıAmasya
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