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Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'nci yılı kutlandı

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:32
Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92'nci yılı kutlandı

EDİRNE - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi, resmi tören yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 92'nci yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katıldığı etkinlik programı, İnönü İlkokulu'nda toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı. Kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda son bulan yürüyüş sonrası çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Edirne Belediye Başkanlığı'ndaki Atatürk Odası ziyareti ile süren program, Halk Eğitim Merkezi'nde Sosyal Bilimler Lisesi'nce hazırlanan sunumla devam etti.

TÜRK BAYRAĞI VALİ KIRBIYIK'A TESLİM EDİLDİ

Daha sonra Atatürk'ün Edirne'ye gelişini simgeleyen Türk bayrağı, öğrencilerce Vali Kırbıyık'a teslim edildi. Öpüp bayrağı teslim alan Vali Kırbıyık "Ata'mızın Edirne'yi şereflendirdiği bu güzel günde, aziz milletimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bu şanlı bayrağı teslim almaktan büyük bir mutluluk duyuyor, ona layık olabilmek için elimizden gelen tüm gücümüzle çalışacağımızı tüm arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum" dedi.

'ATATÜRK'ÜN YÜREGİMİZDEKİ YERİ HİCBİR ZAMAN DEGİŞMEYECEK' 

Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Metin Çermaoğlu da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne ziyaretinde; genci yaşlısı, kadını erkeğiyle tüm Edirne halkı, Ulu Önder'i görebilmek, onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşabilmek umuduyla yollara çıkmışlardır. Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir" diye konuştu.

Program, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün Edirne'ye gelişine dair hazırladıkları tiyatro gösterisiyle devam etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürkün Edirneye Gelişi
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