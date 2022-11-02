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AydÄ±n'da 133 Ã¶ÄŸrenci ve 45 sporcu, zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastanelik oldu

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:19
AydÄ±n'da 133 Ã¶ÄŸrenci ve 45 sporcu, zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle hastanelik oldu

Â AYDIN'Ä±n 3 ilÃ§esinde, taÅŸÄ±malÄ± sistemle eÄŸitim gÃ¶ren 133 Ã¶ÄŸrenci ile EÅŸin Grup Nazilli Belediyespor'unÂ altyapÄ±sÄ±nda oynayan 45 sporcu, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastanelere baÅŸvurdu. Ã–ÄŸrencilerden 130'u, sporculardan da 20'si, tedavileriÂ sonrasÄ±Â taburcu edilirken, diÄŸerlerinin ise hastanelerde gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu belirtildi. Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, her iki olayda da yemeklerden incelenmek Ã¼zere numune aldÄ±;Â Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veÂ Ä°l GenÃ§lik ve Spor MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

AydÄ±n'Ä±n Ã‡ine, Ä°ncirliova, Efeler ve KÃ¶ÅŸk ilÃ§elerinde taÅŸÄ±malÄ± sistemle eÄŸitim gÃ¶ren toplam 4 bin 500 ilkokul ve ortaokul Ã¶ÄŸrencisineÂ firma tarafÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k yemek daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken, dÃ¼n Ã¶ÄŸlen getirilen Ã§orba, makarna ve kÃ¶fteden yiyen Ã¶ÄŸrencilerden Ã‡ine'de 112, KÃ¶ÅŸk'te 11 ve Efeler'de ise 10'u, evlerine gittikten sonra rahatsÄ±zlanarakÂ gece hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 133 Ã¶ÄŸrenciden 130'u, gittikleriÂ hastanelerdeki tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi. Durumu diÄŸerlerine gÃ¶re aÄŸÄ±r olan 3 Ã¶ÄŸrencinin ise Ã‡ine Devlet Hastanesi'nde gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduklarÄ± belirtildi.Â 

Ã–te yandan aynÄ± gÃ¼n EÅŸin Grup Nazilli Belediyespor'un altyapÄ±sÄ±nda futbol oynayan 13-18 yaÅŸ arasÄ±ndaki 45 sporcu daÂ kulÃ¼p tarafÄ±ndan verilen tavuk yemeÄŸinden sonra gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne baÅŸvurdu. Tedavilerinin ardÄ±ndan sporculardan 20'si, taburcu edilirken, diÄŸerlerinin tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

AydÄ±n Valisi HÃ¼seyin Aksoy,Â sosyal medya hesabÄ±ndan "Ã–ÄŸrenci ve sporcularÄ±mÄ±zÄ±n gÄ±da zehirlenmesi nedeniyle hastanelere baÅŸvurmasÄ± ile ilgili olarak TarÄ±m ve Orman Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gerekli inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lgili kurumlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan da idari soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sporcu ve Ã¶ÄŸrencilerimize acil ÅŸifalar dilerim" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â 

AydÄ±n TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, her iki olayda da yemeklerden incelenmek Ã¼zere numune alÄ±rken, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veÂ Ä°l GenÃ§lik ve Spor MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndanÂ soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 
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DHA

Anahtar Kelimeler:
AydÄ±nZehirlenmeÃ¶ÄŸrenciSporcu
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