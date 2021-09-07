Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

AYDIN - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, Atatürk Kent Meydanı'nda törenle kutlandı.



Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü için Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk büstüne çelenk koydu. Günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada Çerçioğlu, "Ya istiklal, ya ölüm' diyen atalarımız bugün bize istiklalimizi vermiştir. Efesiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlılar, büyük destana imza atmışlardır. Aydın 2 kez işgal edilmesine rağmen her defasında düşmanı topraklarından söküp atan tek şehir, Aydın'dır" diyerek başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri andı.



Kentin kurtuluşuyla ilgili şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Hediyeleri Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin konseri ve halk oyunları gösterilerinin ardından da 'Şehitler Abidesi'ne karanfil bırakıldı.