Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1470.5
ALTIN
484.46
DOLAR
8.3330
STERLİN
11.5004
EURO
9.8970
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2021 Salı 14:53
0 Okunma
Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

AYDIN - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, Atatürk Kent Meydanı'nda törenle kutlandı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü için Atatürk Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk büstüne çelenk koydu. Günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada Çerçioğlu, "Ya istiklal, ya ölüm' diyen atalarımız bugün bize istiklalimizi vermiştir. Efesiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlılar, büyük destana imza atmışlardır. Aydın 2 kez işgal edilmesine rağmen her defasında düşmanı topraklarından söküp atan tek şehir, Aydın'dır" diyerek başta Atatürk olmak üzere tüm şehitleri andı.

Kentin kurtuluşuyla ilgili şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler verildi. Hediyeleri Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin konseri ve halk oyunları gösterilerinin ardından da 'Şehitler Abidesi'ne karanfil bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aydının Düşman Işgalinden Kurtuluşu99uncu Yıl Dönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
Midyat'ta Süryani cemaatinden 30 yıl sonra papaz töreni
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Vaka sayısında 6’ncı sıradaki Trabzon’da caddeler dolu, maske unutuldu
Vaka sayısında 6’ncı sıradaki Trabzon’da caddeler dolu, maske unutuldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans