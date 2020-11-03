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Aziz Akkuş'dan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'a Ziyaret 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2020 Salı 15:21
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Aziz Akkuş'dan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'a Ziyaret 

HABER: DİNÇER KARACALAR

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Divan Kurulu Başkanı Genç Girişimci İş Adamı Aziz Akkuş, Diyarbakır Tapu Kadastro Bölge Müdürü Sayın Murat Çalık `ı makamında ziyaret ederek. 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaket Takdim etti.


Başkan Akkuş, 15 Temmuz Federasyonu Olarak yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün ise Diyarbakır ilimizin sevilen Bölge müdürlerinden Diyarbakır Tapu Kadastro Bölge Müdürü Sayın Murat Çalık `ı makamında ziyaret ederek. Örnek Çalışmalarından dolayı 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaket Takdim ettik.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Aziz Akkuşdan  Tapu Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalıka ZiyaretDinçer Karacalar
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