Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

ERZURUM - Osmanlı- Rus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdıkları Aziziye müdafasının 144'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.



Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum- Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası'nda halkın yazdığı kahramanlık destanının 144'üncü yıl dönümü kutlandı. Erzurum halkının '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla yazdığı destanın 144'üncü yıl dönümünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi tarafından tören düzenlendi.



Geçen yıllarda sabah ezanı sonrası minarelerden okunan salayla başlayan törene pandemi düzenlemesi getirildi. Binlerce Erzurumlunun katıldığı yürüyüş geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iptal edildi. Kısıtlı tutulan törene Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 144 yıl önce bugün yaşananlar anlatıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra il müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptırdığı duanın ardından Vali Memiş ve beraberindekiler 144 yıl önce kundaktaki bebeğini bırakarak cepheye koşan Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Burada dua eden Memiş ve katılımcılar, mezara karanfil bıraktı.



Aziziye destanının 144'üncü yıl dönümünu kutladıklarını belirten Vali Okay Memiş, "Emperyalist güçler, Osmanlı'ya hem doğudan hem batıdan saldırmış vaziyetteydi. Batıdan saldırılarında muvaffak oldular ama Erzurum'da hiç tahmin etmedikleri durumla karşı karşıya kaldılar. Kahraman ordumuz ciddi anlamda mücadele ediyordu Aziziye Tabyaları'nda. Ermenilerin kapıları açması sonucu Rus ordusunun tabyaya sızdığını gören milli ve manevi duygusu yüksek din görevlilerinin hakkını teslim etmek lazım. Salalar okundu ve herkesi Aziziye Tabyaları'na yardıma koşmaya davet ettiler. Başta Nene Hatun olmak üzere, öyleki Nene Hatun beşikteki bebeğini bırakarak, 'Bebeğim anasız, babası büyür ama vatansız büyüyemez' sözüyle beraber herkes tabyalara koştu. 500'ün üzerinde sivil şehidimiz var. Emperyalist güçler geri püsktürtüldü. Ne kadar övünsek azdır. Sonucunda düşman geri püskürtüldü. Erzurum bu anlamda çok değerli bir kent. Cumhuriyet döneminde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 58 gün ev sahipliği yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın temelleri, cumhuriyetin temelleri bu kentte atıldı. Bu necip millet kahramanlıklarına devam etti. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde o dönemlerde olduğu gibi tabyanın kapısını düşmanlara açanlar gibi ülkenin kilidini, anahtarını başkalarına vermek isteyen içimizdeki hainlere karşı da 15 Temmuzda bu millet çok büyük bir sınav verdi" diye konuştu.



Aziziye Tabyası'ndaki tören protokolün ağaç dikimiyle sona erdi.