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Bakan Akar: Ermenistan bunların hesabını verecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan her zaman son derece saldırgan davranıyor, insanlık, savaş suçu işliyor. Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar.  Bunlar ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Bir gün gelecek hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ekim 2020 Pazartesi 17:05
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Bakan Akar: Ermenistan bunların hesabını verecek

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk dersi Büyükelçi İbrahim verdi. Büyükelçi İbrahim, "Füzeleri sivillerin üzerine yağdırdılar. 9 sivilimiz hayatını kaybetti. Azerbaycanlılar Türkiye'nin bu gibi okullarında eğitim aldı. 'Tek millet iki devlet' bu artık bir slogan değil. Bu artık tam bir geçek. Türk devleti, Türk milleti herkes bizim yanımızda. 3 gün önce Kahramanmaraşlı arkadaşımız mektup gönderdi. 'Azerbaycan için, kendi memleketimiz için bir şey yapmak istiyorum' dedi. Türk bayrağı gönderdi. Bu benim bayrağım, bu benim al sancağım, benim için iki bayrak arasında hiçbir fark yok. Bu bayrak ile birlikte kendi altın nişan yüzüğünü Azerbaycan'a yardım için göndermiş. İçinde eşinin de ismi vardı. O kadar duygulandım ki kardeşimize telefon açtım" dedi.

'ERMENİSTAN ATEŞKESE UYMADI'

Bakan Akar ise Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş olduğunu vurgulayarak, "Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı 'sıfır'. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar" diye konuştu.

'ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER'

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Gence bölgesine saldırmasını değerlendiren Bakan Akar, "Bu yeni bir şey değil. Ermenistan her zaman son derece saldırgan davranıyor, insanlık, savaş suçu işliyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Ermenistan yönetimi bu konuda son derece pervasız davranıyor. Sağlanan destek, bunları son derece şımartmış vaziyette. Bunların ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var, ne de ahlaki noktayı nazarında meselelere bakışları söz konusu. Maalesef Gence ve diğer birçok yerleşim yerine acımasızca saldırdılar, saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar ateşkesin de ihlali anlamına geliyor. Fütursuz bir şekilde saldırılarını sürdürüyorlar. Bir gün gelecek hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bunların hesabını verecekler" dedi.

'KATILIM AZALDI, KAÇIŞLAR ARTTI'

Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı bir terör koridorunun oluşmasına imkan vermeyeceklerini ifade ederek "O terör koridoru param parça edildi. Terör ile mücadele kısmında çok ciddi mesafeler kat edildi. Katılım azaldı, kaçışlar arttı. Bütün inleri, sığınakları, alt üst edildi. Bu mücadele devam ediyor. Kuzey Irak'ta terörün sonuna gelinene kadar bu mücadele devam edecek" ifadesini kullandı.

'OLDU BİTTİYE EVET DEMEYECEĞİMİZİ HERKES BİLSİN'

Bakan Akar, Mavi Marmara'daki gelişmelere lişkin, "Tüm sorunlarımızı uluslararası hukuka, ikili anlaşmalara saygılı şekilde, diyalogdan yana, siyasi çözümden yana olarak sürdürüyoruz. Diyalog taleplerimize karşılık bulamıyoruz. Her fırsatta bir şekilde olayları tırmandırmaya yönelik Batının destekleri nedeniyle müthiş bir şımarıklık var. Bizim orada gemilerimizin yaptığı çalışmalar var. Bu çalışmaları saldırı olarak görmeyin. Kimse bize bir şey demeden sınırlar çiziyor, bunu da bizim kabul etmemizi istiyorlar. Hayır. Bizim oldu bittiye 'evet' demeyeceğimizi herkes bilsin" dedi.

'GERİLİMİ YÜKSELTMEK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNUYORLAR'

Bakan Akar, Oruç Reis araştırma gemisinin demir almasını ve TSK unsurlarının bu konudaki görevlerine ilişkin, "Bizim deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz söz konusu. Ege’de, Akdeniz’de bizim deniz yetki alanlarımız var. BM tarafından kayıtlara geçmiş olan deniz yetki alanımız var. Bu alanlarda biz tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar yapıyoruz. Burada hiç kimseye tehdit değil bu. Bizim yaptığımız bu bilimsel, teknik çalışmalara saldırılar düzenliyorlar. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bir tür provokatif hareketlere girişiyorlar. Komşularımızın bunlardan uzak durmalarını temenni ediyoruz. Bu çalışmaları tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri olarak korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis de bugüne kadar yaptığı çalışmalar çerçevesinde olduğu gibi yine planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizim yaptığımız çalışmalar bu plan dahilinde devam edecek, Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde söz konusu gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMSBAzerbaycanErmenistan
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