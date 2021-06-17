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Bakan Gül: Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de ana konusudur

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 14:53
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Bakan Gül: Dijital mecralar hukuk güvenliğinin de ana konusudur

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sokakta da bir kişiye hakaret edemezsiniz, dijital mecralarda da iftira, hakaret edemezsiniz. Dolayısıyla dijital mecralar bir hukuk güvenliliğinin de, bir özgürlüğün de ana konusudur" dedi.

Bakan Gül, TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu'na katılarak bakanlığın çalışmaları ile ilgili sunum yaptı. Bakan Gül, dijital dönüşüm ve mecraların gün geçtikçe daha da önem kazanan bir alan ve toplumun ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi. Bu alanın ekonomik ve toplumsal hayatı ihmal edilemez düzeyde etkilediğini belirten Bakan Gül, "Bu mecraya bizim mutlaka dikkat kesilmemiz doğru ve yerinde bir yaklaşımdır. Her alanda olduğu gibi bu alanın da yine düzenlenmesi gereken yeni alanlar olduğu açıkça ortadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti hükümetlerinde, e-Devlet gibi çok önemli kurumlar ülkemize kazandırılmıştır. Bunun daha da ileriye taşınması adına elbette atılacak adımlar da yine vardır. Bu konuda hukuk alt yapısı ve adalet sisteminin de gelişen ve değişen çağa ayak uydurması bir zorunluluktur" dedi.

'DİJİTAL MECRALARDA İFTİRA, HAKARET EDEMEZSİNİZ'

Bakan Gül, dijital mecralarda hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin ayrı bir ödev olarak herkesin karşısında duran bir konu olduğunu söyleyerek, "Bunun için birçok mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Bu alanların hepsinin bir hak ve ödev çerçevesinde, özgürlük, güvenlik çerçevesinde de ele alınması bir gerekliliktir. Toplumsal alanda nasıl kişilik haklarına saygı gerekiyorsa, dijital alanlarda da kişilik haklarına, kişi mahremiyetine ilişkin her türlü yaklaşımın burada da ortaya çıkması lazım. Sokakta da bir kişiye hakaret edemezsiniz, dijital mecralarda da iftira, hakaret edemezsiniz. Dijital delillerin bu anlamda geçmişte gördüğümüz vahim hukuki anlamda örneklerini de görüyoruz. İnsanların haksız yere ceza almasına yönelik, geçmişte FETÖ'nün ön ayak olduğu delil üretme, kumpas davaları ile bu delillerin dijital alanlarda nasıl oluşturulduğu hepimizin zihinlerinde yer edinmiştir. Dolayısıyla dijital mecralar bir hukuk güvenliliğinin de, bir özgürlüğün de ana konusudur" diye konuştu.

'DİJİTAL MECRALARDAN YARARLANIYORUZ'

Bakan Gül, elektronik ortamda gerçekleşen iletişim sayesinde haftalar, aylar süren yazışmaların çok çabuk sona erdiğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Davaları uzatan süreçlere baktığımızda yaklaşık yüzde 30 oranında tebligat sorununun olduğu karşımıza çıkıyor. E-Tebligatla bu anlamda önemli bir sorunu da aşmaya çalıştığımızı ifade etmek isterim. Dijital yapay zeka uygulamalarıyla yargı ve adalet hizmetlerinin ölçülebilir olması da çok önemlidir. Dava açılmış, bir yıl geçmiş hala duruşma günü verilmemişse bunu sistemden Hakimler Savcılar Kurulunun görebileceği bir çalışma üzerinde yoğunlaştık ve önümüzdeki yakın tarihte bunu faaliyete geçireceğiz. Yani vatandaş adına kamu hizmetlerinin, adalet hizmetlerinin doğru, etkin, zamanında uygulanması bakımından çok önemli şekilde dijital mecralardan yararlanıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülHukuk GüvenliğiDijital Mecralar
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