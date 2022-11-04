Bakan KasapoÄŸlu: 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na genÃ§ler damga vuracak

KIRKLARELÄ° - GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na genÃ§lerin ve sporcularÄ±n damga vuracaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rkiye'nin daha Ã¶nce temsilci dahi gÃ¶nderemediÄŸi branÅŸlar vardÄ±, uluslararasÄ± organizasyonlarda. Hep bakardÄ±k, baÅŸka Ã¼lkeler bunu nasÄ±l baÅŸarmÄ±ÅŸ, diye ama artÄ±k iÅŸ farklÄ± bir eksende. ArtÄ±k onlar soruyorlar; 'Siz bu iÅŸi nasÄ±l baÅŸardÄ±nÄ±z?' diye. 68'den fazla branÅŸÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde destekleyen bir Ã¼lkeyiz" dedi.Â



GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± KasapoÄŸlu, AK Parti'nin '2023 Åžehir BuluÅŸmalarÄ±' programÄ± kapsamÄ±nda KÄ±rklareli'ni ziyaret etti. Kentteki ilk ziyaretindeÂ Halk EÄŸitim Merkezi'nde sivil toplum kuruluÅŸ temsilcileriyle bir araya gelen Bakan KasapoÄŸlu'na; AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± veÂ Adana Milletvekili JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, KÄ±rklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, TekirdaÄŸ Milletvekili Ã‡iÄŸdem KoncagÃ¼l ve partililer eÅŸlik etti.Â TÃ¼rkiye'nin her anlamda bir dÃ¼nya Ã¼lkesi haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Bakan KasapoÄŸlu, yurt konusunda dÃ¼nyada baÅŸka Ã¶rneÄŸinÂ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KasapoÄŸlu, "ArtÄ±k TÃ¼rkiye, bir dÃ¼nya Ã¼lkesi. Her anlamda bir dÃ¼nya Ã¼lkesi. Diplomasisi ile enerjiden tarÄ±ma, tarÄ±mdan spora, genÃ§lik yatÄ±rÄ±mlarÄ±na kadar bir dÃ¼nya Ã¼lkesi. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin yurtlarÄ±. TÃ¼rkiye'nin yurt Ã¶rneÄŸi dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir Ã¼lkesinde yok. 850 binden fazla kapasite ile 800'den fazla yurtla. Talep eden, isteyen her Ã¶ÄŸrencimizi yurtlarÄ±mÄ±za yerleÅŸtirdik. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ§e komisyonunda aÃ§Ä±kladÄ±k;Â 100 kiÅŸiden 97'si yurtlarda, bunun baÅŸka bir Ã¶rneÄŸi yok. Dedik ya ilk baÅŸtaÂ 'Bu Ã§atÄ±nÄ±n altÄ±nda olmak isteyen herkesi, bu kapÄ±larÄ± sonuna kadar aÃ§arak, tÃ¼m imkanlarÄ± seferber ederek yurtlarÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±z'. Hamdolsun, bunu baÅŸardÄ±k. Ä°ÅŸte diyoruz ya 'GenÃ§ odaklÄ±, Ã¼retken, hizmet odaklÄ± bir siyaset'. Ä°ÅŸte 21 yÄ±lda gelinen netice hamdolsun, genÃ§lerini sadece laflaÂ birtakÄ±m kuru sÃ¶ylemlerle deÄŸil onlara hizmet ederek, onlar iÃ§in kapÄ±larÄ± ardÄ±na kadar aÃ§arak ortaya konan hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸiyor. 500 yurt kapasitesinden 17 kat artÄ±rarak 800 binden fazla kapasiteye ulaÅŸtÄ±k" dedi.Â



'KREDÄ° BORÃ‡LARINDAKÄ° ENFLASYON FARKLARINI DA TARÄ°HE GÃ–MDÃœK'Â



Kredi ve burs uygulamasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bakan KasapoÄŸlu, "500 binden fazla Ã¶ÄŸrenci, 1 milyondan fazla genÃ§ krediler ve burslardan faydalanÄ±yorlar. DÃ¼n parlamentomuz yasalaÅŸtÄ±rdÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z 2 ay Ã¶nce ilan etmiÅŸti, genÃ§lerimiz artÄ±k aldÄ±klarÄ± kredileri aynen aldÄ±klarÄ± gibi Ã¶deyecekler. 1961 yÄ±lÄ±ndan beri YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nda olan enflasyon farklarÄ±nÄ± da nasÄ±l harÃ§larÄ± da tarihe gÃ¶mdÃ¼ysek kredi borÃ§larÄ±ndaki enflasyon farklarÄ±nÄ± da AK Parti olarak SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n genÃ§ odaklÄ± siyasetiyle tarihe gÃ¶mdÃ¼k;Â hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun. Ä°ÅŸte genÃ§ odaklÄ± siyaset budur. GenÃ§ odaklÄ± siyaset; genÃ§lere umut vermektir, genÃ§lere heyecan vermektir, onlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§maktÄ±r, onlarÄ± desteklemektir. Siyasette, bÃ¼rokraside, hayatÄ±n her alanÄ±nda genÃ§lerle aynÄ± yoluÂ el ele, kol kola yÃ¼rÃ¼mektir. Ä°ÅŸte AK Parti kabinesi, TÃ¼rkiye'nin en genÃ§ kabinesi. TÃ¼rkiye'nin en genÃ§ milletvekilleri AK Parti'de, en genÃ§ siyasi kadrolar AK Parti'de. GenÃ§lik bizim gÃ¼cÃ¼mÃ¼z, o nedenle diyoruz yaÂ 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± inÅŸallah genÃ§liÄŸin yÃ¼zyÄ±lÄ± olacak, dinamizmin yÃ¼zyÄ±lÄ± olacak'. Ä°nÅŸallah 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'nda, bugÃ¼ne kadar tesis ettiÄŸimiz bu altyapÄ±yÄ±Â her alanda baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde el ele vererek taÃ§landÄ±racaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â



TÃ¼rkiye'nin teknoloji yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n da devam ettiÄŸini belirten KasapoÄŸlu, "Ä°ÅŸte Togg, bir araÃ§tan Ã¶tesi bir teknoloji hamlesi. Diyoruz ya 'TÃ¼rkiye Ã¶ncÃ¼ Ã¼lke'. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin teknolojideki Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, savunma sanayisinden diÄŸer teknoloji alanlarÄ±na kadar gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r devam ediyor. Ä°stanbul HavalimanÄ±'mÄ±z. GeÃ§tiÄŸimiz cumhuriyet bayramlarÄ±ndan birinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. Biz hizmet siyasetiyiz, biz eser siyasetiyiz, diye boÅŸuna sÃ¶ylemiyoruz. O yÃ¼zden geliÅŸmiÅŸ demokrasisi, hukuk dÃ¼zeni, bilimi ve sanatÄ±yla hayatÄ±n her alanÄ±nda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve mÃ¼reffeh bir TÃ¼rkiye hedefimize adÄ±m adÄ±m ilerliyoruz. Bu teÅŸkilat, 21 yÄ±ldan beri gecesinden gÃ¼ndÃ¼zÃ¼neÂ Ã¶zveriden kaÃ§Ä±nmadÄ±;Â bu teÅŸkilat bir fedakarlÄ±k sembolÃ¼dÃ¼r. Bu teÅŸkilatÄ±n da dÃ¼nyada baÅŸka bir Ã¶rneÄŸi yoktur" dedi.Â



'2023 VE SONRASI SPORUN YÃœZYILI OLACAK'Â



'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na genÃ§lerin damga vuracaÄŸÄ±nÄ± da belirtenÂ Bakan KasapoÄŸlu, "Biz biliyoruz kiÂ 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na genÃ§ler damga vuracak. Biz inanÄ±yoruz ki 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'na TÃ¼rkiye'nin sporcularÄ± damga vuracak. TÃ¼rkiye'nin daha Ã¶nce temsilci dahi gÃ¶nderemediÄŸi branÅŸlar vardÄ±, uluslararasÄ± organizasyonlarda. Hep bakardÄ±k, baÅŸka Ã¼lkeler bunu nasÄ±l baÅŸarmÄ±ÅŸ, diye ama artÄ±k iÅŸ farklÄ± bir eksende. ArtÄ±k onlar soruyorlar; 'Siz bu iÅŸi nasÄ±l baÅŸardÄ±nÄ±z?' diye. 68'den fazla branÅŸÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde destekleyen bir Ã¼lkeyiz. Bu Ã§erÃ§evede de her bir branÅŸta iddiasÄ± olan bir Ã¼lkeyiz. ArtÄ±k kafilelerimiz ÅŸampiyon olma hedefiyle katÄ±lÄ±yorlar bÃ¼yÃ¼k gruplarda. Hamdolsun, hem hedeflerimizi gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz hem de yeni hedeflerle daha bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lara yelken aÃ§Ä±yoruz. O nedenle diyorum; 2023 ve sonrasÄ± 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±', sporunun yÃ¼zyÄ±lÄ± olacak" diye konuÅŸtu.



AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu da 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' kapsamÄ±nda hem Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ettiklerini hem de hedeflerini belirlediklerini kaydetti. SarÄ±eroÄŸlu, "Ä°nÅŸallah vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle emin adÄ±mlarla AK Parti olarak, Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak yolumuza devam ediyoruz. 2023 seÃ§imlerine Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah milletimizin gÃ¼veni, milletimizin desteÄŸiyle birlikte teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n azimli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Ã¶nemli sonuÃ§lar alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Birlik, beraberlik, kardeÅŸlik iÃ§erisinde, Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak hedefimize emin adÄ±mlarla ilerliyoruz. 20 yÄ±ldÄ±r vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸini almÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lÃ¼ bir davayÄ±z, siyasi hareketiz. Liderimizle birlikte her alanda, sanayiden tarÄ±ma, eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndan ulaÅŸÄ±ma 81 ilimizde 84 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±za ulaÅŸacak Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Badireler atlattÄ±k, her biri bizim iÃ§in bir sÄ±navdÄ± ama Allah'a hamdolsun, 20 yÄ±lda 100 yÄ±lÄ±n iÅŸini gerÃ§ekleÅŸtirdik" dedi.