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Bakan Koca'dan 'Merve Mercan' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2020 Cuma 10:33
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Bakan Koca'dan 'Merve Mercan' paylaşımı

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse yenik düşen tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın fotoğrafını paylaştı. Mercan'ı anarak vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Bakan Koca, paylaşımında şöyle dedi: 

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVİD- 19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim."

SAGLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA, KORONAVIRUSE YENIK DUSEN TIP FAKULTESI SON SINIF OGRENCISI MERVE MERCAN'I ANDI. FOTO-ANKARA-DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaMerve MercanKoronavirüsCovid19
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