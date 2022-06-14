Bakan Kurum: Ankara'da 3 yıkık, 76 az, 27 ağır hasarlı bina var

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da selin ardından Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt’taki 14 köyde 106 binada hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını, 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı bina tespit edildiğini söyledi.



Bakan Kurum, Ankara’nın Mamak ilçesinde Mutlu Mahallesi riskli alandaki hak sahiplerine, Altıağaç- Karaağaç Mahallesi’ndeki rezerv konutlarından verilmek üzere Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kura çekimine katıldı. Kurum, dün belediye başkanlarıyla birlikte afet alanlarında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt’taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Buna göre 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı binamız var. Ankaralı kardeşlerimiz müsterih olsun. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız" dedi.



'YENİ KONUT VE DÜKKANLARIMIZI İNŞA EDİYORUZ'



Kurum, 'Güvenli konutlar, huzurlu yuvalar' sloganıyla Ankara’da dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Başkentimizde bir yandan Kızılcahamam’da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşımızı yerel dokuya uygun şekilde yeniden yaparken diğer yandan Altındağ Cinderesi’nde, Aktaş’ta, İtfaiye Çarşısı’nda yeni konut ve dükkanlarımızı inşa ediyoruz. Yine yıkılma tehlikesi yaşayan Çankaya’daki Açelya Apartmanı ve etrafında dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ederken diğer yandan Sincan Saraycık’ta yüzlerce yeni yuvamızı inşa ediyoruz" diye konuştu.



'1396 KONUTUN YAPIMINDA SONA GELDİK’



Kurum, Kızılay ve çevresine değer katacak Saraçoğlu projesini de aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Bugüne kadar Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere başkentimizde tam 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 40 bin konut, 400 iş yerinin yapımını tamamladık. Yeni Mamak dönüşümünün en önemli ayağını oluşturan Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizdeki 548 yeni yuvamızın kurasını çekmiş, geçtiğimiz 19 Mart’ta hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiştik. Bundan önce TOKİ eliyle yürütülen projelerde; Ankara genelinde yaklaşık 90 bin konutun ihalesini gerçekleştirirken, 84 binini teslim ettik. Mamak Yatıkmusluk’ta Altıağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Anayurt ve Gülseren’de; 7 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplam 14 bin 573 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 1396 konutun yapımında da artık son aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.



'MAMAK'A 15 BİN 696 KONUT KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'



Mutlu Mahallesi sakinlerine 2 müjdesini açıklayan Kurum, "Bugün Mamak-Mutlu Mahallesi Riskli Alanda başlattığımız kentsel dönüşüm projemiz kapsamında hak sahiplerimize, Altıağaç-Karaağaç Mahallesi Rezerv Alanda ürettiğimiz 238 yeni yuvamızı teslim ediyoruz. Mutlu Mahallesi sakinlerine iki müjdemiz daha var. Birincisi, mahallemizde, vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza rezerv alanımızda ayırdığımız yeni konutları teslim etmeyi sürdüreceğiz. İkincisi ise Mutlu Mahallesi’nin eski yerinde 464 konut ve 8 dükkan inşa edeceğiz. Projemiz hazır. İhalemizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Anayurt ve Gülseren’de toplam 519 yeni yuvamızın yapımında da sona yaklaştık. En kısa zamanda, onları da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Böylelikle Mamak ilçemize donatıları, parkları, bahçeleriyle toplamda 15 bin 696 konut kazandırmış olacağız" dedi.



'BİZE ÇEVRECİLİK DERSİ VERMEYİ BIRAKIN’



Ankara’da son günlerde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların zor durumda kaldığını belirten Kurum, "Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. 'İşte gözü olmayanın aklına tilki yuva yapar.' Vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar. Çünkü yalan, acizlerin en büyük sığınağıdır. Bunların yalan ve iftiralarının hangi kıtaları aştığını, kökünün hangi karanlık noktalara dayandığını milletimiz biliyor, dünya biliyor. Heykel dikip dikey bahçeleri kaldıranlar, 'bütçe yeter' deyip ilk senede borç batağına saplananlar, elektriği kesip suyu bitirenler, bir bakıyorsunuz bizlere masal okuyorlar. Arabasının içindeki suyu bardaklarla temizleyen vatandaşımızı, Ankara’nın ortasında kulaç atarak sığınacak yer arayan kardeşlerimizi gördünüz. Sular dükkanlara dolmuş, evleri basmış, canlarımızı alıp götürmüş, bunlar hala algı peşinde. Mamak’tan sesleniyorum; artık bize çevrecilik dersi vermeyi bırakın. Bunlar selin, afetin, kayıpların yaşandığı anda vatandaşın yanında olmadıkları gibi sel sonrasında da vatandaş bunları göremedi. Afete dair tek yaptıkları iş uyarı rengini değiştirmek. İşte bunlar hep liyakatsizliğin sonucu" diye konuştu.



‘BİR VE BERABER OLACAĞIZ’



Kurum, Ankara’yı kaderine terk etmeyeceklerini belirterek, "Dün nasıl Sinop, Bartın ve Kastamonu’daki sellerde, Antalya ve Muğla’daki yangınlarda vatandaşımızın yaralarını sardıysak Ankara’nın da yaralarını aynı şekilde saracağız. Nasıl İzmir, Elazığ ve Malatya’daki depremlerde vatandaşımızın yanında olduysak, bugün de Ankara’da Altındağ, Akyurt ve Haymana’da vatandaşlarımızın yanında olacağız, bir ve beraber olacağız" iadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak, hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.