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Bakan Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız

21 Ekim 2022 Cuma 13:52
Bakan Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de 17 ilde atacaklarını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Ekim'de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" dedi.

Bakan Kurum'ın paylaştığı tabloya göre; Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İlk Evim İlk İş Yerim ProjesiMurat Kurum
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