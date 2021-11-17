Bakan Kurum: Ortak hedefimiz, organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek

ANKARA - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri artıracağız. Ortak hedefimiz; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek" dedi.



Bakan Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortak girişimiyle düzenlenen 'TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Kurum, bakanlık olarak denizlerde yaşanan kirlilik türlerine ve çözümlerine dair çalışmalara müsilaj probleminden önce başladıklarını, haziran ayında açıkladıkları 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planını ise ortak bir akılla hazırladıklarını söyledi. Kurum, "Geçen ay yaptığımız koordinasyon kurulu toplantımızda kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerimizi içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 132 alt faaliyetle ortaya koyduk. Stratejik Planımızı 168 kurum temsilcimizle, 300'den fazla katılımcıyla çalıştay ve toplantılar düzenleyerek hazırladık. Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi hususunda adımlarımızı sahada hızlı bir şekilde atıyoruz. İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlayacak, Marmara'da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.



'SU KAYNAKLI KİRLİLİK YÜKÜ AZALMIŞ OLACAK'



Bakan Kurum, Marmara Denizi Havzası'ndaki 7 ilde bulunan 70 OSB'den 44'ünün atık sularının doğrudan ya da dolaylı olarak Marmara Denizi'ne ulaştığını belirterek, "Bu nedenle de Marmara Denizi, endüstriyel tesislerden kaynaklanan ciddi bir kirlilik baskısı altındadır. Marmara Bölgesi'nde atık sularını, belediye kanalizasyonuna deşarj eden münferit sanayi ve organize sanayi bölgelerinden çıkan endüstriyel nitelikli atık suların, belediye kanallarına bağlantı standartlarına bir kısıtlama getiriyoruz. Büyükşehir belediyeleri kanalizasyona deşarj yönetmeliklerini en kısa zamanda revize edecekler. Böylece Marmara Denizi'ne ulaşan endüstriyel atık su kaynaklı kirlilik yükü azalmış olacak" diye konuştu.



'OSB'LERİN ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYORUZ'



Bakan Kurum, alıcı ortama deşarj eden organize sanayi bölgelerine ileri arıtma tesisi yapma zorunluluğu getirdiklerini söyleyerek, "Marmara Bölgesi'ndeki 70 OSB'nin tamamında incelemelerimizi, denetimlerimizi yaptık. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 13 OSB'ye ait 14 atık su arıtma tesisinde dönüşüm yapılması gerektiğini tespit ettik. Bu OSB'lerden 4'ü için yeni atık su arıtma tesisi yapılması, 2 OSB'nin atık su arıtma tesisinde kapasite artışı yapılması, 8 OSB'nin atık su arıtma tesisinde ise bakım onarım ve revizyon yapılması gerekmektedir. OSB'lerin yönetimleri, atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesine dair iş termin planlarını hazırladılar ve Bakanlığımıza sundular. OSB'lerin çalışmalarını takip ediyoruz" ifadesini kullandı.



'İLAVE TEDBİR VE TEŞVİKLERİ ARTIRACAĞIZ'



Bakan Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile tüm sanayi bölgelerinin sıfır atığa geçmesi yönünde ortak bir çalışma yürüttüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2053 net sıfır emisyon' hedefini ve Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu belirtti. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Siteleri olan Konya'da 2 bin 690 dükkana sahip motorlu sanayi sitesinin ve Samsun'da 1526 iş yeri kapasiteli İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi'nin temellerini attıklarını anımsatan Kurum, şöyle konuştu:



"Tüm yeni sanayi alanlarımızda güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Arıtılmış atık sularını yeniden kullanan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi tesisler olacak. Şehirlerdeki karbon gazı üretim miktarı azalacak. Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikleri de artıracağız. Bizim temel hedefimiz, yeşil dönüşüm çerçevesinde tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığa uyumlu, yeşil kalkınma hedefimize uygun hale getirmektir. Ortak hedefimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmektir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan yeşil dönüşüm sürecine yönelik OSB'lere eğitimler vereceğiz."