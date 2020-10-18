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Bakan Selçuk: 1'i kanser 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1’i kanser, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ekim 2020 Pazar 12:32
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Bakan Selçuk: 1'i kanser 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, 1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları, 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayınlandığını belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanIlaç
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