Bakan Selçuk: Çocuk evleri, yeniden tasarlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk bakım kuruluşlarının tesis standartlarını yeniden belirliyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koğuş tipi yurtları kapatarak, 10-12 çocuğun kalabileceği Çocuk Evleri Sitesi modeline geçtiklerini hatırlatıp, çocuk gelişiminde ihtiyaçların sürekli revize edilmesi gerektiğini ve bu kapsamda Çocuk Evleri Sitesi İhtiyaç Programı'nı güncellediklerini kaydetti.

'AİLE ORTAMINA EN YAKIN ŞEKİLDE TASARLANDI'

Program ile çocuklara verilen hizmet standardının yükseltilmesini, çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesini ve öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydeden Selçuk, "Yeni inşa edilecek Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak ihtiyaç programı ile çocuklarımız aile ortamına en yakın şekilde tasarlanmış yeni çocuk evlerinde yaşayacaklar. Yeni Çocuk Evleri Sitelerinde, çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş yaşam alanları olacak. Çocuklara aile sıcaklığını hissettirmek üzere tasarlanan evler, bir ailenin ihtiyaç duyabileceği bütün donanımları içinde barındırıyor. Çocuklarımız için hobi odaları, bilgisayar odaları, atölyeler ve çok amaçlı salonların olduğu sosyal aktivite binaları tasarladık. Müzik gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra spor faaliyetleri ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın büyüme döneminde gelişimlerine destek olmak istiyoruz" dedi.

'ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ERİŞİLEBİLİR'

Binaların tasarımda engelli çocukların erişimini öncelikli olarak gözettiklerine dikkat çeken Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Engelli çocuklarımızın hareket kabiliyeti ve güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Tesis binaları ve açık alanların tamamı engelli çocuklarımız için erişilebilir olarak tasarlandı. Engelli çocuklarımız için yapılacak düzenlemeler, onların psikososyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Tüm projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirdik. Sahil bölgeleri başta olmak üzere tesislerin tasarlanmasında güneş enerjisi kullanımını esas aldık. Merkezi ısınmadan yeni nesil kombi sistemlerine geçilmesi için gerekli mühendislik çalışmalarını planladık. Dış mekânları da çocuklarımıza yönelik yeniden düzenledik. Açık alan ve peyzaj düzenlemelerini çocuklarımızın yaş durumlarına ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde detaylı olarak tasarladık."

Arsa seçiminde Çocuk Evleri Siteleri'nin toplumla iç içe ve sosyal hayatın merkezinde olmasına özen gösterdiklerini ve yeni mekânların tek katlı müstakil evler şeklinde inşa edileceğini belirten Bakan Selçuk, tesislerin son yangın mevzuatına uygun tasarlandığını vurguladı.