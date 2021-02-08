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Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin açıklamalarına cevap verdi. Soylu, Piri'ye "Kirli taleplerinde yaşlanacaksın" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2021 Pazartesi 09:51
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Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi. Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluKati PiriAP
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