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Bakan Soylu: Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'ta 13 kişinin PKK tarafından şehit edilmesine tepki göstererek, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Şubat 2021 Pazar 17:21
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Bakan Soylu: Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluTerörOperasyonPkkMurat KarayılanTerörist
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