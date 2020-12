Bakan Soylu: Trafik kazalarında hedefi tutturan iki ülkeden biriyiz

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nda düzenlenen '6'ıncı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrası dönemde bilinçli politikalarla artırılan personel ve teknik kapasite, 'Trafik Güvenliği Strateji ve Uygulama Politika Belgesi', 'Yerel Öncelikli Trafik' gibi reform sayılabilecek adımlar attıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Bunun sonucunda neredeyse kadere dönüşecek olan trafik kazaları ciddi bir azalış trendine girdi. BM Genel Kurulu'nun 2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarını yüzde 50 azaltılması hedefini tutturabilen dünyadaki iki ülkeden birisi olduk. Burada Türkiye'nin gelişmişliğinin ve kalkınmasının önemli bir rolü vardır" ifadelerini kullandı.



'KÜRESEL HEDEFİ 1 YIL ÖNCESİNDEN GERÇEKLEŞTİRDİK'



Bakan Soylu, Türkiye'de 2011 yılında 100 bin araç başına ölüm sayısının 23.8 olduğunu belirterek, "Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile BM'nin hedefi de 2011 ve 2020 arası yüzde 50 azaltmaktır. Biz 2019'da bu sayıyı 10.9'a düşürdük. Böylelikle küresel hedefi 1 yıl öncesinde hep birlikte gerçekleştirdik. Trafik kazalarındaki rakamları özet olarak ele alırsak mevcut durum şudur; 2015'te yıllık 7 bin 530 olan trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2019'da 5 bin 473'e gerilemiştir. Bu rakamlarda bizi umutlandıran en önemli karakter, bu azalışların belli bir trend göstermesidir. Gittiğimiz yol, attığımız adımlar doğrudur. İnşallah '1' rakımının bile büyük olduğu bu meselede can kayıplarını, kaza sayılarını en aza indirmeye muvaffak olacağımızı görüyoruz" diye konuştu.



'HAYIRSIZ İŞTE KULLANILAN TIR'LARI ALARAK HAYIRLI İŞE VERİYORUZ'



Soylu, özellikle çok kaza olan yerlerde maket trafik aracı gibi farkındalığı artıracak yeni yöntemler geliştirdiklerini; fakat bu uygulamaya karşı çıkanların hatta dalga geçenlerin olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Oysaki bu maketleri koyduğumuz yollarda trafik kazalarındaki can kayıplarında azalış 26.5 oldu. Geleceğin kazalarını engellemek için trafik eğitimlerine ağırlık verdik. Eğitim için mobil trafik eğitim TIR'larımız geziyor. Bu kapsamda 3 TIR'ımız tüm Türkiye'de geziyor. İnşallah 9 adet daha yeni TIR yapmayı planlıyoruz. Bu TIR'larımızı nereden aldığımızı düşünüyorsanız, onu da açık bir şekilde belirteyim; bu TIR'lar, uyuşturucu kaçakçılarının TIR'larıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile beraber güzel bir formül ürettik. Bu kapsamda hayırsız işte kullanılan bu TIR'ları alarak hayırlı bir işe veriyoruz. Bu araçlarla şimdiye kadar 54 ilde 540 okuldaki toplam 38 bin öğrenciye bire bir eğitim verdik" ifadelerini kullandı.



'ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN PLANINI YAPIYORUZ'



Trafik kazalarının azaltılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:



"Şimdi önümüzdeki 10 yılın planını yapıyoruz. Burada da bir yüzde 50 azalış daha hedefliyoruz. Bu amaçla '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı hayata geçireceğiz. İnşallah, kabinede bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra 2021-2030 planı olarak devreye alınmış olacak. 2021-2030 planının merkezinde ise 'güvenli sistem' yaklaşımı ve 'vizyon sıfır' olarak adlandırdığımız 'trafikte sıfır can kaybı' yaklaşımı yer almaktadır. 'Güvenli sistem' olarak adlandırdığımız yaklaşımın temel mantığı şudur; İnsan hata yapar ve yapacaktır. Öyleyse biz, hata yapmaya imkan vermeyen fiziki şartları sağlamalıyız. Hataları telafi edecek güvenli yollar, hataya sevk etmeyecek güvenli ve işlevsel hız limitleri, kaza sonrası müdahalenin kusursuzluğu, kurallara uymayı kolaylaştıracak ve alışkanlık haline getirecek yoğun ve etkin eğitim programları. Yani karayolu güvenliğinde hangi paydaşlar varsa hepsini işin içine tam anlamıyla tutmak, sorumluluğu trafiğin tüm aktörleri arasında paylaşmak ve hataya yer bırakmayan bir sistem oluşturmak. Trafikte sıfır can kaybı yaklaşımı da aynı noktadan yola çıkmaktadır. İnsan ve hata. Bu yaklaşımın temelini 'hiçbir hatanın bedeli bir insanın hayatı olmamalıdır' şeklinde tarif ediyoruz. Çıkış noktamız ve ulaşmak istediğimiz hedef insandır."