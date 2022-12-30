Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile bankalarda yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılmaması hususunda çalışma yaptıklarını söyledi. Soylu, "Yani tüm Türkiye'nin yeni kimlik kartına geçmesi gerek" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Keçiören Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bakan Soylu, Türkiye'de nüfus idarelerinde çalışan 11 bin 276 personel olduğunu söyleyerek, çalışanlara teşekkür etti. Bakan Soylu, bu yıl yaklaşık 30 milyon vatandaşın nüfus müdürlüklerine doğrudan gelerek işlem yaptığını belirterek, "Bu şu demektir; 30 milyon insan, nüfus idarelerimize girdi ve çıktı. Bunların her birisi ile arkadaşlarımız muhatap oldular. Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğümüz aynı zamanda e-Devlet konusunda Türkiye'de en önde olan kurumlardan bir tanesi. Yaklaşık 146 milyon e-Devlet'ten işlem gerçekleşti" dedi.



PASAPORT BAŞVURULARI DA NÜFUSMATİK'TEN



Soylu, elektronik kimlik doğrulama sistemi Nüfusmatik ile de 1 milyon işlem yapıldığını kaydetti. Soylu, "Örneğin geçen gün sadece 4 bin 500 ehliyet talebi geldi 1 günde Türkiye'de. Yani ehliyet müracaatına hiç bankoya gitmeden buradan ve birçok işlem de yine buradan yapılabiliyor. Nasip olursa seneye pasaport başvurularını da buradan yapacağız. Ortalama yılda 1 milyon 800 bin ile 2 milyon arası pasaport talebi gelir. Dünyada çip krizi olmasına rağmen ve bütün dünyada pasaportlarda ciddi bir bekleme olmasına rağmen yaklaşık bu yıl Türkiye'de nüfus idarelerimize gelen pasaport talebi 4,5 milyonu aştı. Çünkü geçen gün rekor bir başvuru oldu; bir günde toplam yapılan başvuru sayısı 77 bin 12 oldu. Normalde pasaporta gelen başvuru 7 bin ila 8 bindir. Geçen yıl verdiğimiz ortalama pasaport başvurusu 188 bin, bu yıl ise bugün hariç 4 milyon 588 bin. Yine sürücü belgesinde bu yıl önemli bir talep oldu. 3 milyon 400 bin geçen yıl verdik. Bu yıl ise 5 milyon 975 bin. Kimlik başvurusu geçen yıl 942 bindi, bu yıl ise 12 milyon 117 bin. Türkiye'de benim bildiğim en son rakam 75 milyon civarında kimlik yenilenmiş oldu. Aslında 82 milyon verildi; ama bazı kimlikler tekrar güncellendiği için yenilenmiş oldu" dedi.



'KİMLİKLERİ YENİ BİR FORMATTA ÇIKARACAĞIZ'



Bakan Soylu, BDDK ile de bir çalışma yürüttükleri bilgisini vererek, "Bankalarda bundan sonra yeni kimlik kartı olmadan işlem yapılmaması hususunda bir çalışmayı devam ettiriyoruz ve 2023'de bu protokolü imzaladıktan sonra yeni kimlik kartları ile ilgili anlaşmayı gerçekleştirmiş olacağız. Bundan sonra bankalardan yeni kimlik dışında işlem yapılmamasını da sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Darphane ile de bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Bakan Soylu, "Hem kimliklerimizi yeni bir formatta çıkaracağız, Türkiye'nin 100'üncü yılına yakışır bir şekilde hem de ehliyetlerimizi de yine Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde çıkaracağız. Bu, yeni bir ehliyet ve yeni bir kimlik almayı gerektirmeyecek; ancak bundan sonra verilenlere yeni olarak verilmiş olacak" diye konuştu



'11 MİLYON PASAPORT BASACAĞIZ'



Türkiye'nin kendi yerli ve milli pasaportlarını çıkardığını da vurgulayan Bakan Soylu, "Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu darphanede bastı ve bu yıl yaklaşık 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk. Şu ana kadar da 652 bin pasaportu verdik. Yani ortalama günde 7 ila 8 bin arasında talebi vardı normalde. Biz ilk kapasite 10 bin ile başladık; ama bu yıl kapasiteyi artırdık, 11 milyon pasaport basabilme kabiliyetimiz olacak" dedi.