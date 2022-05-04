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Bakan Varank: Türkiye, 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:06
Bakan Varank: Türkiye, 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük ivme yakaladığını belirterek, "Türkiye sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Sanmar Tersanesi'ni ziyaret ettikten sonra denize açılarak, römorkörlerin yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansı ile ani manevra sistemlerini test etti. Test sonrası açıklamalarda bulunan Varank, "Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabi Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi. Pervaneleri de 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Geminin kendi etrafında bir su duvarı oluşturarak nasıl yangının içerisine girebildiğini bize gösterdiler. Tabi bunlar çok ciddi kabiliyetler. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye'de kullanılıyor. Burası çok ciddi siparişler almaya devam ediyor. Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek" diye konuştu. 

Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye'ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına vurgu yapan Bakan Varank, "Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti. Burada bir tersanemiz savunma sanayimizde çok önemli bir yere sahip. Reis sınıfı denizaltıların burun kısmındaki torpido atabilen bölümler burada inşa edildi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan
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