Bakan Yanık: 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz

EDİRNE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2002'de bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63 iken 2022'de bu sayıyı 166'ya yükselttik. 2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu ve özel olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. 2 yıl önce Ankara'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Çağlanur Uçar'ın ailesinin de desteğiyle yapılan merkezin açılışına Bakan Yanık'ın yanı sıra, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Uçar'ın annesi Sergül, babası Bülent Uçar ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Bakan Yanık, bugünün çok anlamlı olduğunu belirterek, "Hüzünlü ama güzel bir sebeple bir aradayız. Çağlanur, dosta gitti. İnşallah dostun korumasında, dostun kucağında rabbim rahmeti ile kuşatsın. Bugün, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin açılış töreni için bir aradayız. Öncelikle hayırlı bir vesileyle ismini yaşattığımız Çağlanur kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum. İnşallah burada kalan yaşlılarımızın dualarının Çağlanur için açık sevap kapısı olacağına inanıyorum. Diğer bağışçılarımız için de onların geçmişleri veya kendileri için de açık bir sevap kapısı olacağına inanıyorum. Allah kabul etsin. Başta Uçar ailesi olmak üzere bütün hayırseverlerimize huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Toplumlar, sorumluluk alabilen insanların sayısı arttığı sürece sağlıklı ve huzurlu olabilir. Her birimiz toplumsal meselelerde inisiyatif aldığımız takdirde güven ve huzurumuzu inşa edebiliriz. Hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik gibi dezavantajlı durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek, devlet ve hükümet olarak bizim en temel görevlerimiz. Fakat dünya artık yeni çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Devlet ile vatandaşın birlikte hareket ettiği, ortaklaşa iş yaptığı modeller daha iyi işliyor. Bazı alanlar sadece devletin değil, aynı zamanda toplumun da müdahil olması gereken görev ve sorumlulukları içeriyor. Bu noktada milletimizin gönüllü faaliyetlere katılması, enerjisini ve potansiyelini karşılığını beklemeden başka insanlar için sarf etmesi çok önem taşıyor. Çok şükür toplum olarak gönüllülük ve hayırseverlik bize uzak kavramlar değil" dedi.



'104 BİN YAŞLIMIZA ULAŞTIK'



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetler alanında birçok özgün hizmet modeliyle çok kapsamlı ve bütüncül bir politika geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Yanık, bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı. Yanık, "Bunlardan evde bakım desteği önem verdiğimiz başlıklardan birisi. Evinde yalnız yaşayan veya ailesi ve akrabaları ile yaşamını sürdüren sağlıklı yaşlılarımızın ihtiyaçları karşılıyoruz. Gündüz Yaşlı Yaşam Merkezleri Modeli ile ailelerimize omuz veriyor, yaşlılarımızın gün içinde vakit geçirebileceği yaşam kompleksleri oluşturuyoruz. 2016 yılında uygulanmaya başlandığımız ve halen sürdürdüğümüz Yaşlı Destek Programımız (YADES) ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve destekleri sunuyoruz. Bu proje kapsamında bugüne kadar 36 milyon TL'nin üzerinde finansman sağladık, 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede toplamda 104 bin yaşlımıza ulaştık. Psiko-sosyal destek ve kültürel hizmetler sağlamaya devam ediyoruz. Bizim temel vizyonumuz büyüklerimizin ailelerinin yanında olması ve yaşlılık dönemini ailesinin yanında geçirmesi dedik ama bunun mümkün olmadığı durumlar da var. Böyle durumlar için de elbette hazırlıklıyız. Ailesi veya yakını yanında bakımı veya ikameti mümkün olmayan büyüklerimize Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetlerimizle destek oluyoruz" diye konuştu.



'27 BİN 174 YAŞLIMIZA BAKIM HİZMETİ SUNUYORUZ'



Bakan Yanık, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet verdiklerini belirterek, "Bugün kurumsal kapasite itibarıyla talep eden bütün yaşlılarımıza huzurevi temin etme imkanımız var. Zaman zaman haberlerde 'Sıra bekliyoruz', 'Sıraya girdi' gibi ifadeler görüyorsunuzdur. Bunun sebebini açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Bazen yaşlılarımız belirli birtakım yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla oranın kapasitesi uygun olmadığında, oluncaya kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında herhangi bir yer tercihinde özel tercihi yoksa huzurevi temini edecek güce, kapasiteye sahibiz. 2002'de bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63 iken 2022'de bu sayıyı 166'ya yükselttik. 2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu ve özel olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz. Huzurevlerinde ihtisaslaşmaya giderek büyüklerimizin sadece barınma ve bakım ihtiyaçlarını değil, tedavi ve rehabilitasyonlarını da gerçekleştirebileceğimiz tesisler inşa ediyoruz. Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bunlardan birisi. Temel yaşam şartlarının iyileştirilmesinden sosyal kültürel aktiviteler düzenlenmesine kadar toplumsal hayata aktif katılımlarına imkan veren tesislerimizle hizmet kalitemizi artırmış oluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapacak tesislerimizi inşa ediyoruz, hatta birbiri ardına da tesislerimizin açılışını yapmaya başladık. Neredeyse gittiğimiz her ilde yeni bir tesisimizin, kuruluşumuzun açılışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Edirne'de, sadece yaşlı bakım merkezleri değil engelli vatandaşlara da hizmet götürülen kuruluşlarının olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Bunlardan birisi 42 kapasiteli Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimiz. Bu merkezimizde engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmeti sunuyoruz. Bir başka kuruluşumuz, 108 kapasiteli Edirne Merkez Huzurevimiz ve 68 kapasiteli, Uzunköprü Süleybe - Şefik Öztürk Huzurevimiz de büyüklerimizin istifadesine açmış olduk. Bugün törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisimiz 80 kapasiteli ve sadece özel bakım yaşlılarına hizmet verecek kuruluşumuzla birlikte Edirne'deki kuruluş sayımızı 4'e yükseltmiş oluyoruz. Tesisimizde hizmet alacak büyüklerimize ve şehrimize bu tesisin bu kuruluşun hayırlı olmasını, huzurlu güzel mutlu bir yaşlılık dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımız, kaymakamımız, valimiz, kurum temsilcilerimiz, Bakanlığımdaki mesai arkadaşlarımın hepsine, hayırseverlerimize, ilgili bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu bir bakan olarak değil, bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum. Gerçekten iyilik bulaşan bir şeydir. İyilik, yaptığınızda çoğalan bir şeydir. Örneklik teşkil eder. Birine bir hayır yapmak bir miras bırakmaktır, sizden sonraya bir kültür bırakmaktır. Vakıf medeniyeti dediğimiz şey bizim atalarımızın hiç tanımadığınız, belki bir daha hiç görmeyeceğiniz birisi için bir iyilik yapmak, onun için bir hizmette bulunmak, onun için bir ikramda bulunmak çok önemlidir ve sadece bugün değil geleceği de kuran bir şeydir. Buradan geçtikçe Çağlunur Uçar ismini okuyan çocuklar kim olduğunu merak edecek, kim olduğunu merak ettiğinde burasının bir hayırseverlik ürünü olarak hizmete geçtiğini öğrenecek ve bir iyilik yapmanın ortağı olacak. Önce zihinsel, belki duygusal olarak ama sonra günün birinde bir şekilde fiziken de bu iyilik halkasının ortağı olacak” dedi.



ANNEDEN DUYGULU KONUŞMA



Çağlanur Uçar'ın annesi Sergül Uçar ise törende yaptığı konuşmada duygulandı. Uçar, "Bizler çok huzurluyuz. Eminim ki buraya gelecek, kalacak yaşlılarımız da bu huzuru hissedeceklerdir. Bu mutluluğu hissedeceklerdir. Hayra vesile olan, hayrı yapmış gibidir derler. Ben de huzurlarınızda vesile olan, emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Uzunköprü'müze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünü tamamlayıp yaşattığı için de rabbime teşekkür ediyorum, şükrediyorum" dedi.



Açılışın ardından Bakan Yanık merkezde incelemelerde bulundu.