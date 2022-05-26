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Bakan Yanık: Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mayıs 2022 Perşembe 15:42
Bakan Yanık: Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz. Bu yeni planda eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmet-sosyal yardım olmak üzere 5 farklı alanda Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Ankara'daki otelde düzenlenen 'Roman Hakları Zirvesi'ne katıldı. Programda Bakan Yanık ile birlikte TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve çok sayıda davetli yer aldı. Türkiye'nin son 20 yılda pek çok alanda sıçramalar yaptığını, siyasi ve toplumsal anlamda devlet ve halk arasındaki mesafelerin de önemli ölçüde kapandığını belirten Yanık, "Biz, yüzyıllardır birlikte yaşayan, farklı kültürlerden ve farklı etnik gruplardan insanların birbiriyle uyum içinde birlikte yaşam becerileri geliştirdiği bir milletiz. Bu beraberliğin herkese nasip olmayan bir zenginlik olduğunun da farkındayız. Bu zenginlik bizi her zorluğa karşı dirençli ve ufku, vizyonu geniş bir ülke, geniş bir toplum haline getiriyor. Bu büyük aile, aynı çatı altında çarpan bütün yürekleri coşkuyla kucaklıyor. Her köşesinde başka bir kültürün yaşam sürdüğü Anadolu toprakları bize, bambaşka renklerin bir araya gelerek muhteşem desenler oluşturduğu bir mozaik sunuyor. Biz bu çeşitlilikle büyüyüp güzelleşiyoruz. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetlerimizi organize ederken toplumsal dengeyi sağlamaya odaklı bir yöntem belirliyoruz. Toplumsal dengeyi sağlamayı önemsiyoruz. Temel çabamız bu dengeye hizmet etmektir. Toplumsal adaletin güçlenmesi adına her sosyal grubun ihtiyaçlarına özel sosyal politikalar geliştiriyoruz. Bu anlamda herkese eşit yakınlıktayız. Dört mevsim hayatın içinde olan, her anlarını dolu dolu yaşayan, Roman vatandaşlarımızın da yüzlerinde beliren tebessüm olmak bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Romanlara yönelik hizmetleri en üst düzeyde eylem planı ile şekillendirdiklerini belirten Bakan Yanık, "2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarıyla pek çok çalışma yürütüyoruz. Şimdi ise yeni bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıyoruz. Bu yeni planda eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmet-sosyal yardım olmak üzere 5 farklı alanda, Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle tam ve eşit sosyal katılım konusunda, toplumsal farkındalığın güçlenmesiyle ön yargı ve olası dışlama eğiliminin önüne geçileceğine inanıyoruz. Eylem planlarımızla birlikte Roman vatandaşlarımızın sosyal gelişim ve toplumsal entegrasyonlarının seyrini gözlemlemek için de yeni bir projeye daha başladık. Kısa adı ROMSİD olan 'Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması' projesiyle Roman vatandaşlarımız hakkında ülke genelinde yapılan çalışmaları raporluyoruz. Ulaştığımız sonuçlar bağlamında sosyal politikalarımızın kapsayıcı ve kuşatıcı niteliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Roman Strateji Belgesi Ve Eylem PlanıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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