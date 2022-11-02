Bakan YanÄ±k: ÅžÃ–NÄ°M'lerimizde 1 milyon 285 bin 490 kiÅŸiye hizmet verdik

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k, "Åžiddet Ã–nleme ve Ä°zleme Merkezlerimizle (ÅžÃ–NÄ°M)Â 1 milyon 71 bin 80 kadÄ±n, 91 bin 312 erkek ve 123 bin 98 Ã§ocuk olmak Ã¼zere toplam 1 milyon 285 bin 490 kiÅŸiye hizmet verdik" dedi.



TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Cevdet YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Aile ve Sosyal HizmetlerÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±.Â Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k, komisyon Ã¼yelerine bÃ¼tÃ§e sunumunu yaptÄ±.Â YanÄ±k, 2022 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetler ile 2023 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin hedefler ve projeler hakkÄ±nda bilgi verdi.



'SOSYAL HÄ°ZMET MERKEZÄ° SAYISINI 410'A Ã‡IKARACAÄžIZ'



Aileyi korumak ve deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kmak anlayÄ±ÅŸÄ±ylaÂ 2022 yÄ±lÄ±nda bir dizi etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirten Bakan YanÄ±k, "16 MayÄ±s 2022'de 'Aile HaftasÄ±'Â etkinlikleri,Â 17 MayÄ±s 2022'de 'Aile DeÄŸerlerimiz ve DeÄŸiÅŸen DÃ¼nya'Â temalÄ± Ã§alÄ±ÅŸtay, 28 EylÃ¼l 2022'de 'Yeni Medya Dili ve Aile'Â konulu Ã§alÄ±ÅŸtay dÃ¼zenlenmiÅŸtir.Â Sosyal hizmetler baÄŸlamÄ±nda Ã§atÄ± kuruluÅŸumuz, Sosyal Hizmet Merkezlerimizdir (SHM). Sosyal Hizmet Merkezlerimizle, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za tek Ã§atÄ± altÄ±nda sosyal hizmet modelleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± destekler saÄŸlanmaktadÄ±r. 17'si 2022'de olmak Ã¼zere, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã¼lkemiz genelinde 393 SHM'yi hizmete aÃ§arak yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmaya devam ediyoruz. SHM sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¼lkemiz genelinde 2022 yÄ±lÄ± sonunda 400'e, 2023 yÄ±lÄ±nda ise 410'a Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.



Bakan YanÄ±k, 2022'deÂ kapasite geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, son yÄ±llarda yaÅŸanan afetler dikkate alÄ±narak operasyon planlarÄ±nÄ±n gÃ¼ncellendiÄŸini kaydederek, "Bu kapsamda 81 il planÄ± da gÃ¼ncellenmiÅŸtir. Afet ve acil durumlarda psikososyal destek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n koordine edilmesine dair Ã§alÄ±ÅŸma kÄ±lavuzu hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Afetten etkilenenler iÃ§in 5 farklÄ± saha broÅŸÃ¼rÃ¼ hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, basÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ ve illere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r"Â dedi.



'MADEN KAZASINDA 165 PERSONEL GÃ–REVLENDÄ°RÄ°LDÄ°'



BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde yaÅŸanan maden kazasÄ±nda, 165 personel ve 3'Ã¼ mobil sosyal hizmet merkezi olmak Ã¼zere toplam 21 araÃ§ gÃ¶revlendirdiklerini kaydeden Bakan YanÄ±k, destek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â



YanÄ±k, 'Evlilik Ã–ncesi EÄŸitim ProgramÄ±' ile 1 milyon 348 bin 412Â kiÅŸiye, 'Evlilikte Ä°letiÅŸim ve YaÅŸam Becerileri', 'Aile Hukuku', 'Evlilik ve SaÄŸlÄ±k'Â alanlarÄ±nda eÄŸitim verildiÄŸini aktardÄ±. 'TÃ¼rkiye Aile YapÄ±sÄ± AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ±n (TAYA)Â 4'Ã¼ncÃ¼ ve 'TÃ¼rkiye Ergen Profili AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ±n (TEPA)Â 3'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ne ait bulgularÄ±n 2022 yÄ±lÄ± sonunda kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyuran Bakan YanÄ±k,Â "AyrÄ±ca, 2022 yÄ±lÄ±nda 'TÃ¼rkiye Ãœniversite GenÃ§liÄŸi Profil AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ±n (TÃœGPA)Â 3'Ã¼ncÃ¼sÃ¼, 'TÃ¼rkiye BoÅŸanma Nedenlerinin Mevcut Durum AraÅŸtÄ±rmasÄ±' ve 'BÃ¶lgeler Ä°tibarÄ±yla Sosyal Durum ve YaÅŸam KoÅŸullarÄ± AraÅŸtÄ±rmasÄ±' gerÃ§ekleÅŸtirilmektedir"Â diye konuÅŸtu.



GenÃ§leriÂ ve aileleri,Â uyuÅŸturucu ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± korumanÄ±n herkesin sorumluluÄŸu olduÄŸuna dikkat Ã§eken Bakan YanÄ±k, "BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda oluÅŸturulan kurullara katÄ±lÄ±m saÄŸlayarak tÃ¼tÃ¼n, alkol, uyuÅŸturucu, davranÄ±ÅŸsal baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k gibi tÃ¼m baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarla mÃ¼cadele sÃ¼reÃ§lerine aktif katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. YeÅŸilay iÅŸ birliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz 'TÃ¼rkiye BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±kla MÃ¼cadele EÄŸitimleri' ve 'Aile EÄŸitim ProgramÄ±' kapsamÄ±nda 'Madde KullanÄ±m Riski ve Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan Korunma' eÄŸitimleri ile toplamda 1 milyon 18 bin kiÅŸiye eÄŸitim verilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.



'STRATEJÄ° BELGESÄ° VE EYLEM PLANI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI'



YanÄ±k, Roman vatandaÅŸlarÄ±n eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, istihdam, barÄ±nma ve sosyal hizmetler alanlarÄ±nda yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â sÃ¶yleyerek, ÅŸunlarÄ± dedi:



"'Roman Strateji Belgesi Ä°Ã§in Etkili Bir Ä°zleme, DeÄŸerlendirme ve Koordinasyon MekanizmasÄ± KurulmasÄ± (ROMSÄ°D) Projesi'nde sona yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 'Roman VatandaÅŸlara YÃ¶nelik Strateji Belgesi ve Eylem PlanÄ±'nÄ±n (2016-2021)' uygulamasÄ± 2021 itibarÄ±yla sona ermiÅŸtir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni strateji belgesi ve eylem planÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 'Roman VatandaÅŸlara YÃ¶nelik Strateji Belgesi (2022-2030)' ve '1'inciÂ AÅŸama Eylem PlanÄ± (2022-2025)' hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r."



'Ã–NCELÄ°KLE AÄ°LELERÄ° YANINDA DESTEK SAÄžLANIYOR'



Bakan YanÄ±k, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§ocuklara yÃ¶nelik hizmetlerinden bahsederek, "Ã‡ocuklaraÂ yÃ¶nelik hizmetler, 3 aÅŸamalÄ± olarak ÅŸekillendirildi.Â Ã–ncelikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±za aileleri yanÄ±nda sosyal ve ekonomik destek saÄŸlanmaktadÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kendi aileleri yanÄ±nda desteklenmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilseÂ Ã§ocuklarÄ±mÄ±z koruyucu aile, evlat edindirme yoluyla bir aile ortamÄ±na kavuÅŸturulmaktadÄ±r. KuruluÅŸ bakÄ±m hizmeti ise son alternatif olarak deÄŸerlendirilmektedir.Â Bu yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±zla, 2002'den bugÃ¼ne aile odaklÄ± hizmetlerimizden yararlanan Ã§ocuk oranÄ±, yÃ¼zde 39'dan yÃ¼zde 91,8'e yÃ¼kselmiÅŸtir"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ã‡ocuklarÄ±n aile birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§inde kalmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla sunulan 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)' hizmeti ile Ã§ocuk baÅŸÄ±na aylÄ±k ortalama 2 bin 337 lira 31 kuruÅŸ yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bakan YanÄ±k, "SED hizmetinden 2022 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ± itibarÄ±yla aktif olarak yararlanan Ã§ocuk sayÄ±mÄ±z 147 bini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r"Â dedi.



'16 BÄ°N 680 TL EVLENME YARDIMI VERÄ°LDÄ°'



Bakan YanÄ±k, devlet korumasÄ±nda yetiÅŸtikten sonra evlenen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na 'Evlenme YardÄ±mÄ±' verildiÄŸini belirterek, "EylÃ¼l 2022 itibarÄ±yla 16 bin 680 TL yardÄ±m verildi"Â diye konuÅŸtu.



'GenÃ§lerimizi Ä°stihdamla Destekliyoruz'Â projesine deÂ deÄŸinen YanÄ±k, "Devlet korumasÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ genÃ§lerimizin daha Ã¶nce yÄ±lda bir kez yapÄ±lan kamu kurumlarÄ±na yerleÅŸtirilmelerini yÄ±lda 3 kez yapÄ±yoruz.Â GenÃ§lerimizin Ã¶zel sektÃ¶rde istihdamÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in SGK primleri 5 yÄ±l sÃ¼reyle karÅŸÄ±lanmaktadÄ±r" ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.



'1552 Ä°Ã‡ERÄ°ÄžE MÃœDAHALE EDÄ°LDÄ°'



BakanlÄ±kÂ bÃ¼nyesindekiÂ 'Sosyal Medya Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'nda,Â Ã§ocuklarÄ±n dijital ortamlarda karÅŸÄ±laÅŸabilecekleri risklerin tespit edildiÄŸiÂ ve Ã¶nleyici Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan YanÄ±k, "Ä°lgili kurumlarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde risklere yÃ¶nelik mÃ¼dahale sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmektedir. Bu kapsamda, Ã§ocuklarÄ± olumsuz yÃ¶nde etkileyebilecek 1552 iÃ§eriÄŸe mÃ¼dahale edilmiÅŸtir"Â dedi.



'13 BÄ°N 687 YAÅžLIYA YATILI BAKIM SAÄžLANIYOR'



Derya YanÄ±k, engelli ve yaÅŸlÄ±Â hizmetleri ile ilgili yapÄ±lan faaliyet ve projeler hakkÄ±nda iseÂ ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:



"Hizmetlerimizi, aile odaklÄ± bakÄ±m modelleri ile geliÅŸtiriyoruz. Engelli ve yaÅŸlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik bakÄ±m hizmetlerimiz, aile odaklÄ± sosyal hizmet politikamÄ±z doÄŸrultusunda geliÅŸtirilmekte ve Ã§eÅŸitlendirilmektedir. Geliri olmayan ve kuruluÅŸlarda Ã¼cretsiz kalan yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±za BakanlÄ±k bÃ¼tÃ§esinden aylÄ±k destek verilmektedir.Â EylÃ¼l 2022 itibarÄ±yla BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± 17 bin 499 kapasiteli 168 huzurevimizde 13 bin 687 yaÅŸlÄ±mÄ±za yatÄ±lÄ± bakÄ±m hizmeti verilmektedir. 2022 yÄ±lÄ±nda 290 kapasiteli 3 huzurevinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2023 yÄ±lÄ±nda ise toplam 420 kapasiteli 5 huzurevinin aÃ§Ä±lmasÄ± planlanmaktadÄ±r. 'YaÅŸlÄ± Profili AraÅŸtÄ±rmasÄ±' ile TÃ¼rkiye'de yaÅŸlÄ±lara yÃ¶nelik hizmetleri ve yaÅŸlÄ±larÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼nsel olarak ele alan sosyal gÃ¶stergelerin oluÅŸturulmasÄ±nÄ±, kanÄ±ta dayalÄ± verilerin elde edilmesini, elde edilen veriler doÄŸrultusunda koruyucu ve Ã¶nleyici faaliyetlerin planlanmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz."



37 YaÅŸlÄ± GÃ¼ndÃ¼z Hizmet Merkeziâ€™nde 642 yaÅŸlÄ± bireye hizmet verildiÄŸini aktaranÂ Bakan YanÄ±k, "Engelli ve yaÅŸlÄ± bakÄ±m hizmetlerimizinÂ 'BakÄ±m Hizmetleri Kalite StandartlarÄ± ve Uygulama Rehberi', alan deneyimi olan uzman ekip tarafÄ±ndan, hizmet modellerine gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. KorumalÄ± iÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸan her engelli iÃ§in 2022 yÄ±lÄ± 2'nci 6 aylÄ±k dÃ¶nemde aylÄ±k 1840,04 TL Ã¼cret teÅŸviki sunuyoruz. 2023 yÄ±lÄ±nda korumalÄ± iÅŸ yerlerinin desteklenmesi iÃ§in 5 milyon 961 bin 729 TLÂ bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±k"Â ifadelerini kullandÄ±.



'Engelsiz Vizyon'un hayata geÃ§irilmesini saÄŸlayacak ilk 3 yÄ±llÄ±k 'Engelli HaklarÄ± Ulusal Eylem PlanÄ±'Â hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n son aÅŸamaya geldiÄŸini duyuran Bakan YanÄ±k,Â "Eylem PlanÄ±'nÄ±n '3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼'nde ilan edilmesi planlanmaktadÄ±r. 'Engelli HaklarÄ± Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Kurulu' toplantÄ±sÄ±nÄ±n ilkini 15 KasÄ±m 2022'de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz"Â dedi.



KadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara da deÄŸinenÂ Bakan YanÄ±k, kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadele ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â da ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:



"'KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddetle MÃ¼cadele 2022 Faaliyet PlanÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n izlenmesi ve deÄŸerlendirilmesine yÃ¶nelik, ilgili taraf temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 2Â izleme toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Erken yaÅŸta ve zorla evliliklerle mÃ¼cadele ediyoruz. Erken yaÅŸta evlilikleri engellemek, bu vakalarla mÃ¼cadele etmek ve bunlara mÃ¼dahale etmek amacÄ±yla politika yapÄ±mÄ±nda, uygulamada, kaliteli hizmet sunumunda ve programlarÄ±n izlenmesinde kamu kurumlarÄ±, yerel yÃ¶netimler ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±z. Elektronik kelepÃ§e ile ÅŸiddet maÄŸdurlarÄ±nÄ±n etkin korunmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Åžiddet Ã–nleme ve Ä°zleme Merkezlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yoruz. KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetle mÃ¼cadelede psikososyal destek ve hukuk destek hizmetinin yanÄ± sÄ±ra sosyal hizmet birimlerimizle 7/24 esasÄ±yla kadÄ±nlara yÃ¶nelik destek ve gÃ¼Ã§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam etmektedir.Â Åžiddet Ã–nleme ve Ä°zleme Merkezlerimizle, 2022 EylÃ¼l sonu itibarÄ±yla;Â 1 milyon 71 bin 80 kadÄ±n, 91 bin 312 erkek ve 123 bin 98 Ã§ocuk olmak Ã¼zere toplam 1 milyon 285 bin 490 kiÅŸiye hizmet verdik.Â 2022 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ± itibarÄ±yla 112'si BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± olmak Ã¼zere Ã¼lke genelinde hizmet veren 149 kadÄ±n konukevimizde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunulmaktadÄ±r."



'KADIN KONUKEVLERÄ° Ä°HTÄ°SASLAÅžTIRILDI'



KadÄ±na ÅŸiddetle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda; kadÄ±n konukevlerinin ihtisaslaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bakan YanÄ±k, "2022 yÄ±lÄ±nda 'Ã–nleme, MÃ¼dahale ve Politika BoyutlarÄ±yla TÃ¼rkiye'de KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddet ve Covid-19 SalgÄ±nÄ±nÄ±n Etkileri AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n sonunda kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± planlanmaktadÄ±r. Åžiddet uygulayanlara Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ sosyal hizmet mÃ¼dahalesini iÃ§eren bir modelin oluÅŸturulmasÄ± projesini, 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±k" dedi.



Bakan YanÄ±k, ÅŸehit yakÄ±nÄ± ve gazilere yapÄ±lan hizmetlerle ilgili "Åžehit yakÄ±nlarÄ± ve gazilerimize aylÄ±k Ã¶deme miktarÄ± 1500 TL'den 2 bin 600 TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Son dÃ¼zenleme ile bu Ã¶demeler 4 bin TL'ye yÃ¼kseltilmiÅŸtir"Â aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



Bakan YanÄ±k, 'TÃ¼rkiye Aile Destek ProgramÄ±'nÄ±n haziran ayÄ±nda hayata geÃ§tiÄŸini belirterek, "Ã‡ok kÄ±sa bir sÃ¼rede yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon ailemize ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve hane baÅŸÄ±na aylÄ±k 450 ila 600 TL tutarÄ±nda nakdi destek saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 2022 Temmuz-EylÃ¼l Ã¶deme dÃ¶nemlerinde toplam destek tutarÄ±mÄ±z 2,3 milyar TLâ€™yi aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu.Â



EÅŸi vefat etmiÅŸ kadÄ±nlar iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ±Â konut projesinden de bahseden Bakan YanÄ±k, "2023 konut yapÄ±mÄ± hedeflenen projemiz ile BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca hane baÅŸÄ±na 300 bin TL olmak Ã¼zere toplam 607 milyon TL bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lmasÄ± SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi.



2023 YILI BÃœTÃ‡E TEKLÄ°FÄ°



Bakan YanÄ±k, Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e teklifiniÂ 149 milyar 868 milyon 618 bin TL olarak Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini bildirdi.Â