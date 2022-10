Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylülde 145 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Eylül ayında aralarında bir liste dışı, 4'ü 'gri', 4'ü 'turuncu' kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 19 ölü, 109 sağ, 17 teslim olmak üzere toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların da 113'ü PKK/KCK, 23'ü DEAŞ, 9'u da sol terör örgütü mensubudur" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın eylül ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, Türkiye olarak önemli gündem maddelerinin olduğu zaman diliminde olunduğunu belirterek, "Güven ortamını bozmak için fırsat kollayan çevreler Mersin'de bildiğimiz ihanet girişimine bir yenisini de eklediler, terör saldırısı gerçekleştirdiler. Devletimizin tepeden tırnağa bütün personeli teröre karşı tetikte olduklarının da mesajını verdi. Eren-Abluka Sonbahar Kış operasyonlarının 1 Ekim tarihi ile başladığını bir kez daha paylaşmak isterim. Eylül ayında yoğun mesai harcadığımız başlıklardan biri de afetler ile mücadele oldu. Yılsonuna kadar 70 bin tatbikat yapma hedefimiz var. Dün de Gölbaşı ilçemizde geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.



'145 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Çataklı, eylül ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin, "Eylül ayında PKK terör örgütüne yönelik 12'si büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. Terör örgütlerini kapsayacak şekilde şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik 977 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı elemanlarından 19'u ölü ele geçirildi, 16'sı da sağ olarak yakalandı. Tüm operasyonlarda aralarında bir liste dışı, 4'ü 'gri', 4'ü 'turuncu' kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 19 ölü, 109 sağ, 17 teslim olmak üzere toplam 145 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların da 113'ü PKK/KCK, 23'ü DEAŞ, 9'u da sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca eylül ayı içinde terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1477 terörist gözaltına alındı, bunlardan 376'sı tutuklandı. Bu operasyonlarda 89 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. Bunun yanı sıra 2022 yılı Eylül ayında toplam 16 terör eylemi de engellendi" diye konuştu.



'EREN-ABLUKA'DA 98 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Çataklı, Eren-Abluka İlkbahar Yaz operasyonlarına ilişkin de bilgi vererek, "Bu operasyonlar da başarılı şekilde tamamlandı. 15 Nisan-30 Eylül tarihlerini kapsayan bir dönemde yaptık bunları ve 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmıştır. 9 bin 768 operasyon ki hedeflenenin de üzerinde sayıda operasyon yaparak bu faaliyetlerimizi sona erdirdik. Bu operasyonlarda 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 sığınak, barınak kullanılamaz hale getirildi" ifadelerini kullandı.



23 BİN 499 UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI



Çataklı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin, "Uyuşturucu ile mücadelemiz bir gün değil, her gün devam ediyor. Teknik ve beşeri kapasitemizi geliştiriyoruz. Her an tetikteyiz ve teyakkuzdayız. Eylül ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 6 artış ile 8 bin 529 kilo esrar, yüzde 83 artış ile 753 kilo skunk, 327 kilo eroin, 13 kilo kokain, geçen aya göre yüzde 2 bin 575 artış ile 107 kilo afyon, 565 kilo metamfetamin bu operasyonlarda ele geçirildi. 'Uyuma' uygulamasını indirme sayımız 524 bin 115'e ulaştı, bu uygulama kapsamında geçen ay 46 bin 623 ihbar aldık. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında eylül ayında 2 bin 916 operasyon gerçekleştirdik, 4 bin 21 kişi gözaltına alındı, 51 kişi tutuklandı" dedi.



'ÜLKEMİZDE 3 MİLYON 646 BİN 278 SURİYELİ BULUNUYOR'



Çataklı, düzensiz göçe ilişkin, "Her ülke kendi güvenliğini, huzurunu, vatandaşını korumaya çalışıyor. Türkiye olarak bu meseleyle en çok uğraşan ülkelerin başında gelsek de bu yürüttüğümüz çalışmalarda hiçbir şekilde insan onuruna aykırı hareket etmiyoruz. Vicdan ve hukuk çerçevesi dahilinde başarıyla yürütüyoruz. 2022 yılı eylül ayında düzensiz göç verilerine baktığımızda, 5 bin 710'u denizlerden olmak üzere toplam 26 bin 699 düzensiz göçmen ve 1130 organizatör yakalandı. Ocak ayından bu yana yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 215 bin 482'ye ulaştı. 2016'dan bugüne kadar 2 milyon 688 bin 137 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. Toplam 88 bin 367 düzensiz göçmeni ocak ayından bugüne sınır dışı ettik. Ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932'ye ulaştı. Bugün itibarı ile ülkemizde 3 milyon 646 bin 278 kayıt altına alınan Suriyeli bulunuyor" diye konuştu.