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Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 11:39
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Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu sırasında şehit olan askerler için Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.



Bakan Çavuşoğlu ise yayımladığı mesajında, "Van'da 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralanan Jandarma Yarbayımıza acil şifa, şehitlerimizin aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanşehitBaşsağlığıMesajBerat AlbayrakMevlüt Çavuşoğlu
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