Bakanlardan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu sırasında şehit olan askerler için Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.







Bakan Çavuşoğlu ise yayımladığı mesajında, "Van'da 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralanan Jandarma Yarbayımıza acil şifa, şehitlerimizin aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.