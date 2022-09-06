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Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi

06 Eylül 2022 Salı 14:47
Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi

BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, kentin, işgalden kurtulmasının simgelerinden olan 'Tülütabaklar' meydanda davul, zurna eşliğinde gösteri sundu.


 

 Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikler Kurtderili Meydanı'ndan stadyum caddesinde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir Milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kurtuluş programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan şiirler sunumları gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye bandosu ve Mehteran takımı, marşlar seslendirdi.


 

TÜLÜTABAKLAR GÖSTERİ YAPTI


 

Daha sonra ise her yıl ilgiyle izlenen, işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar alana çıktı. Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ve Balıkesir'de maskot haline gelen Tülütabaklar, davullar ve zurna eşliğinde gösteri yaptı.


 

Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyanmış, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki hallerini canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Bazı çocukları korkarken, kimi aileler de Tülütabaklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TülütabakBalıkesirin 100üncü Kurtuluş Yıl Dönümü
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